Pastuchová (ANO): Odborníci začínají v posledních letech hovořit o diskriminaci lidí na základě věku

Kolegové a kolegyně,

já jsem tady ve středu končila svým projevem, který končil ve 13:58 a na který zareagoval pan ministr Jurečka, proto jsem se teď přihlásila s faktickou, abych mohla reagovat jako první hned na to, co pan Jurečka řekl a o co mě požádal.

Takže, pane ministře, vy jste mě požádal, abych vám doložila vaši citaci, když jsem mluvila o tom, že zaniknou pracovní místa. Paní místopředsedkyně -

Děkuji. Takže já tady, pane ministře, pro vás ten článek mám. Do osmi let zanikne 300 000 pracovních míst, horuje Jurečka za rekvalifikace. A já jsem ve svém projevu, kdybyste mě poslouchal, mluvila o technologiích, o digitalizaci a o seniorech. Já vůbec neříkám, že všichni senioři neumějí dneska s technikou pracovat. V žádném případě. Ale mluvila jsem právě o nich, že to pro ně bude těžší, a ty přechody složitější.

A článek, na který poukazuje další článek, to i potvrzuje a píše se: V souvislosti s rozvojem technologií a digitalizací služeb, které se jinak než na webu nebo přes aplikaci v mobilu nedají zařídit, začínají odborníci v posledních letech hovořit o ageismu, tedy diskriminaci lidí na základě jejich věku.

Takže z tohohle článku jsem čerpala, kdy vy jste řekl, že dnes máme poměrně přesně změřeno na základě dat od firem i zkušeností ze zahraničí, že v příštích sedmi až osmi letech 300 000 pozic, tak, jak je známe, zanikne.

Děkuju.

