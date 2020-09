Pavel Sehnal (ODA): Volební systém je zastaralý, navraťme moc zpátky lidem

Před každými volbami se občas otevírá téma, zda je náš volební systém správně nastavený. Jestli nesnížit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, jestli nezavést většinový systém, jestli jsou volby do krajů či obcí nastaveny správně.

Podíváme-li se třeba na komunální volby, systém zde není nastavený úplně dobře, byť si možná jeho autoři mysleli opak. Abyste mohli kandidovat v nějaké obci do zastupitelstva, musíte tam mít trvalé bydliště. Někdo si řekne, že je to správně, protože proč by měl do našich věcí na vesnici mluvit někdo, kdo v té dané obci přímo nežije, ale třeba tam dvacet let provozuje pekárnu nebo řeznictví, se všemi se tam zná, tráví tam více času než doma, ale ten se voleb účastnit nemůže, aniž by si účelově nechtěl měnit trvalé bydliště.

Je načase podívat se po více než 30 letech na náš volební systém. Za tři dekády jsme si ho důkladně odzkoušeli a odhalili jeho nedostatky. Dosavadní systém může někdy rozvoj naší země a obcí dokonce víc blokovat. Nezřídka se stane, že se v městském zastupitelstvu schází hlavně bývalí spolužáci, kteří se znají od základní školy a ta hra “já na bráchu, brácha na mě” jim jde velmi dobře, protože mezi nimi jsou letité vazby. A ten, kdo by chtěl přijít s racionálními změnami ve prospěch města nebo městské části, se buď do zastupitelstva vůbec nedostane a pokud ano, tak tam nemá šanci cokoli prosadit.



Systémy voleb na všech úrovních jsou přežité a zastaralé. Už jen samotný fakt, že poslaneckých křesel je 200 a na všech kandidátkách v součtu musíte mít 400 lidí tak, aby byly zcela obsazeny. Pokud je neobsadíte, budou pak hlasy kráceny. To vede k tomu, že probíhá jakýsi lov na lidi, aby byly kandidátky plně obsazeny a pro voliče je to naprosto nepřehledné. Volební systém musí být postaven tak, aby nekrátil hlasy neúplností dané kandidátky.



Volbám je třeba vrátit jejich původní smysl, důkladně promyslet a zreformovat jejich systém, aby sloužil primárně občanům a přestal být pomůckou různým protřelým šíbrům k tomu, aby se udrželi u moci.

