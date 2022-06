Payne (Svobodní): Úředníci chtějí zvýšit mzdy. Za co? Jen se koukněte

reklama

Úředníci chtějí zvýšit mzdy. Za to, že nedokázali zúřadovat Babišovy střety zájmů, za to, že mu vypláceli neoprávněné dotace, za to, že neodmítli protiústavní a protiprávní nápady Babišovy vlády, za to, že nám kolabovaly státní počítačové systémy, za to, že neumíme stavět, provozovat a udržovat dálniční síť, za to, že jsme měli v havarijním stavu přípravu na krizovou situaci, za to, že dopustili největší závislost na Rusku z celé Evropy, za to, že nám servírovali nepravdivé informace o Covidu, za to že ministerstvo zdravotnictví neodpovídalo na dotazy, za to, že máme zaostalou techniku v armádě, …? Až bude český stát fungovat, určitě budeme se zvýšením souhlasit. Nyní si zaslouží jako první, aby nedostali žádnou kompenzaci za inflaci, k níž napomohli.

RNDr. Jiří Payne Svobodní



