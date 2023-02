Pek (Piráti): Voda na severu Plzně je předražená

reklama

Na sever od Plzně už několik měsíců rezonuje téma nejdražší vody v Česku. Místním se od nového roku cena za vodné a stočné zvýšila o 20 % na 154,86 korun. Téma, kterým se dlouhodobě zabývá krajský zastupitel a zároveň zastupitel obce Vejprnice Jiří Pek (Piráti), zaznělo i na únorovém zasedání Plzeňského kraje. Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 1% Už ho mám 0% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8852 lidí

„Všichni se shodují na tom, že voda na severu Plzně je předražená,“ informuje na zasedání Jiří Pek, zastupitel obce Vejprnice a zastupitel Plzeňského kraje. „Touto problematikou se zabývám už delší dobu a obce na severu Plzně potřebují pomoct. Starostové už jsou zoufalí a já osobně nechápu, proč ve Vejprnicích máme o padesát korun dražší vodu než hned za značkou obce v Křimicích,“ upozorňuje.

Téma tentokrát na krajském zasedání otevřeli zastupitelé Roman Zarzycký a Petr Vanka (oba ANO + nezávislí), podle kterých společnost Vodárenská a kanalizační a.s. (VaK) zneužívá svého dominantního postavení. „Poprosil bych tedy kolegy z klubu ANO, zda bychom společně zkusili sestavit pracovní komisi, která by mohla vypracovat varianty, jak těm obcím pomoct. Byl bych rád, kdyby téma nezapadlo a začali jsme jej aktivně řešit,“ apeluje Pek.

Piráta Jiřího Peka například na konci ledna nepustili na debatu mezi vedením obcí a společností Vodárenská a kanalizační a.s. „Jako důvod mi řekli, že se jedná o schůzku starostů a místostarostů. Já ale vím, že se báli diskuse, protože nemají argumentaci. Nedokáží odpovědět, proč je na severu Plzně nejdražší voda v celém Česku – jejich odpovědi jsou vágní a nepravdivé. Navíc vzbuzují důvodné pochybnosti v oblasti střetu zájmů i nadměrného obohacování uvnitř společnosti,“ dodává Pek.

Starosta Vejprnic Pavel Karpíšek je člen správní rady VaKu a místostarosta Petr Váchal dokonce jejím předsedou a zároveň ředitelem organizace. Před rokem došlo ve Vejprnicích pod jejich vedením k vyvedení obecního majetku v hodnotě 36 milionů korun ve prospěch VaKu.

V současnosti také probíhá soudní spor mezi VaKem a minoritními akcionáři VaKu. Vejprnický zastupitel Jiří Pek 11. ledna interpeloval dva členy Rady obce Vejprnice Tomáše Karla a Danielu Kozovou. Položil jim otázku, jak budou hlasovat v případě, že probíhající soudní spor skončí tím, že se budou muset vrátit vodohospodářské sítě zpět do majetku obce Vejprnice a naopak obec bude muset vrátit získané akcie VaKu. Zda budou znovu hlasovat pro nepeněžitý vklad do VaKu ve formě převedení vodohospodářské sítě recipročně za získané akcie nebo ne. Upozorňuje zejména to, že původní hlavní dva starostovy argumenty pro převod (nezdražování a nutnost vytvoření odčítacích míst, pokud sítě nepřevedou) se ukázala jako lživá tvrzení. Oslovení zastupitelé dosud nereagovali (lhůta ze zákona je 30 dnů).

Společnost Vodárenská a kanalizační a.s. prohrála už 4. soud v řadě. „Soud zneplatnil valnou hromadu, kde se projednával převod vodohospodářských sítí obcí do VaKu a následné navýšení akcií. Dva akcionáři si stěžovali, že nedostali pozvánku na valnou hromadu, kde se o majetku a dalších akciích rozhodovalo. Znamená to, že by se vodohospodářská síť měla vrátit do rukou obcí, za což už od počátku bojujeme. Předpoklad je takový, že se VaK odvolá,“ informuje Jiří Pek.

BACKGROUND:

Piráti upozorňují na probíhající masivní vyvádění obecních majetků za stamilióny do akciové společnosti Vodárenská a Kanalizační a.s. Obce v okrese Plzeň-sever tak přestávají mít kontrolu nad svou vodohospodářskou infrastrukturou a ztrácí příjem do obecních pokladen za její pronájem. Alarmující je i to, že převod obecního majetku do akciové společnosti znamená pozbytí majetku ve prospěch akciovky v případě, že by z ní později chtěla obec vystoupit. Za vším stojí skupina starostů (převážně z ODS a ČSSD), kteří jsou podle nás ve střetu zájmů a je evidentní, že jejich jednání výrazně ovlivňují dvěstětisícové roční odměny!

Existují obce, které s vedením VaKu nesouhlasí. Na zastupitelstvu v Kralovicích pro město nevýhodný převod vodohospodářské infrastruktury do VaKu odmítli. Další obce jako Pernarec či Plasy se pak dlouhodobě snaží ze spárů VaKu vymanit. Nicméně současné stanovy toto neumožňují bez ponechání stávající sítě, tedy obecního majetku, akciovce. Jiné obce zase raději hledají partnery pro provoz vodohospodářské sítě mimo VaK. Například Heřmanova Huť navázala spolupráci se společností Vodárny a Kanalizace Karlovy Vary, a.s.

ARGUMENTY společnosti Vodárenská a Kanalizační a. s. a jejich vyvrácení:

Proč je v Plzni-sever (asi 40 obcí) nejdražší voda v ČR? Podle VaKu z důvodu velkého okresu.

- Podle wikipedie se ale jedná o průměrný okres, co se týče zalidnění a i velikosti.

Další z argumentů VaKu je, že vodohospodářská síť je zde ve špatném stavu.

- Vyvstává otázka, zda za to nemůže vedení VaKu, pokud se po třiceti letech nic nezměnilo.

Členové správní rady Váchal s Karpíškem tvrdili, že při nepřevedení vodohospodářské sítě do VaKu se budou muset zřídit odečítací místa v řádu desetitisíců za jedno místo.

- Vytvořily snad tato odečítací místa obce, které svoje sítě nepřevedly?...

Poslední navýšení ceny bylo způsobené inflací.

- Proč se cena zvýšila skokově o několik procent oproti Plzni? Tam inflace nebyla?...

Město Plzeň dotuje vodu svým občanům.

- „Cena z Vodárny Plzeň a.s. není jakkoliv dotována. Vodárna Plzeň si přičítá přiměřený zisk podle zákona, je v pozici řádného hospodáře a z mého pohledu není jediný důvod, proč by občané severu Plzně měli platit takto vysokou cenu vody, když subdodavatelem je městem vlastněná Vodárna Plzeň a.s.“ (Primátor Plzně Roman Zarzycký, ANO+nezávislí)

Pavel Karpíšek tvrdí, že není ve střetu zájmů, protože do správní rady nebyl navržen obcí Vejprnice.

- Přesto je vlastníkem čtyř akcií jako fyzická osoba.

POZNÁMKY K ZAMYŠLENÍ:

Řídí vedení VaKu společnost správně, když poslední dobou prohrálo 4 soudy v řadě za sebou? Jak tyto prohrané spory finančně zatěžují akcionáře (obce)?...

Nejsou 200tisícové odměny pro členy správní rady přemrštěné?

Firma má aktuálně pouze 5 administrativních zaměstnanců s průměrným platem 45 tisíc korun měsíčně. Technické práce musí objednávat externě. VaK je zbytečný mezičlánek pro občany, ale krásný zdroj příjmů pro zaměstnance.

Správní rada má 7 lidí (+ 1 předseda), každý by měl dle výroční zprávy dostávat kolem 200 tisíc ročně. Tyhle odměny by měly být (vzhledem k rozsudku č. j. 1 T 127/2018-1844) k VaKu z Bruntálska) nelegální, protože starostové takové odměny pobírat ze zákona nesmějí – a jsou to všechno starostové.

Když obce odebírají 10 % produkce Vodárny Plzeň, proč nemají i 10% zisk? (ten je jen 1,8%)?

Jak vedení obce komunikuje výpočet ceny vody s Vodárnou Plzeň?...

REPORTÁŽE: ZDE, ZDE,

(Zasedání zastupitelstva, kde se schválení převedení majetku obce na společnost došlo.) ZDE

(Únorové zasedání krajského zastupitelstva.) ZDE

Psali jsme: Pek (Piráti): Vyvádění obecního majetku vnímám jako business plán pro úzkou skupinu starostů ODS Pek (Piráti): Pesticidy jsou hnus a měli bychom se jim maximálně vyhýbat Pek (Piráti): Z otevření cyklostezky si udělalo vedení obce takovou pěknou reklamu placenou z veřejného rozpočtu Pek (Piráti): Už v sobotu se těšte na plzeňský Duhový piknik

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama