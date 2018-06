Pekarová Adamová (TOP 09): Ať si mají rodiče možnost vybrat

Dámy a pánové, dobrý den. Tak se nám ta diskuse opět rozjela a posunula už mnohdy úplně jiným směrem, ale já bych ráda vrátila tu pozornost k pozměňovacím návrhům, které to, co tady mnozí z vás zmiňují a řeší, tak opravdu mají za cíl vyřešit. A týká se to právě dvouletých dětí ve školkách a možnosti pro obce nahradit tuto doposud v zákoně povinnost a garanci právě dětskými skupinami a využitím těchto forem, které předložila paní kolegyně Valachová. A byť ty názory mohou být různé na to, jestli děti mají být do tří let raději s maminkou, tatínkem nebo prostě s někým blízkým doma, nebo jestli mají možnost být v kolektivním zařízení, tak si myslím, že právě ta svoboda volby jednotlivých rodičů by měla být umožněna. Stát by měl podpořit, aby byla ta svoboda volby opravdu reálná. A mně to přijde jako skvělý kompromis, který tady vlastně vznikl, který můžeme schválit. A chtěla bych vyjádřit tomu pozměňovacímu návrhu podporu, protože si myslím, že pak už se nebudeme muset dále zabývat tím, co ještě je vhodné, není vhodné, když se na to budeme dívat z úhlu pohledu těch rodičů - ať si mají možnost vybrat. Není to tedy garance, jak byla v dosavadním zákoně, ale je to možnost pro obec tu službu poskytnout, řekněme pro mě také lepším způsobem, tak jako je v dětské skupině, tak je to všechno myslím úplně nejlepší pro všechny zúčastněné. A chtěla bych tu diskusi opravdu v tomhle směru vrátit zpátky od těch nálepek o neomarxismu, neoliberalismu atd. k tomu meritu věci, protože si myslím, že o to tady má jít zejména.

autor: PV