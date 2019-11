Pekarová Adamová (TOP 09): Existuje zde určité znevýhodnění těch, kteří mají příjmy o něco vyšší

Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych velice stručně shrnula předkládanou novelu zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který mimo jiné upravuje vyplácení peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Tyto dávky jsou podle současných pravidel vypočítávány z takzvaného redukovaného vyměřovacího základu. V současné době redukce probíhá tak, že částka do první redukční hranice se počítá ve 100 %, z částky nad první do druhé redukční hranice se počítá už jenom 60 % a z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se vypočítává 30 %. Na tu třetí redukční hranici se pak už nepřihlíží.

Existuje zde určité znevýhodnění těch, kteří mají příjmy o něco vyšší, čili jsou středně či výše příjmoví. Navrhovaná úprava toto znevýhodnění zmírňuje faktickým zrušením redukce vyměřovacího základu a to tak, že sjednocuje procentuální úpravu u všech redukčních hranic pro výpočet upraveného vyměřovacího základu pro výpočet právě peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství na 100 %.

Tolik ta ne úplně jednoduchá matérie. Ale chtěla bych jenom říct, že v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně jsem samozřejmě zaznamenala připomínky, které byly k určitým nedostatkům a především tedy bylo upozorňováno na absenci přechodných ustanovení. Také na fakt, že v návrhu jsme jako předkladatelé opomenuli vznik sociální dávky, která byla tedy uzákoněna v minulém volebním období, takzvaná otcovská. Obojí tedy chceme napravit pozměňovacími návrhy, které tady dnes předkládám.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



Jedním doplňuji přechodné ustanovení, díky kterým by se v případě přijetí mého návrhu vztahovala pravidla pouze na nové případy, respektive na nové příjemce peněžité pomoci v mateřství. Již přiznané dávky tohoto typu by se zpětně nepřepočítávaly. Je to samozřejmě v zájmu zjednodušení situace pro Českou správu sociálního zabezpečení. Druhý pozměňovací návrh se týká právě takzvané otcovské. Smyslem tohoto návrhu je, aby se změna redukčních hranic právě na tuto dávku nevztahovala.

Vzhledem k tomu, že původně navrhovaná účinnost již samozřejmě není aktuální, protože tento návrh tady ve Sněmovně už máme několik dlouhých měsíců, tak navrhuji i třetí pozměňovací návrh, který upravuje ustanovení týkající se účinnosti zákona tak, aby reagovalo právě na probíhající legislativní proces, aby bylo prostě reálné. K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím, pane předsedající. A vám děkuji samozřejmě za podporu a za pozornost a dovolím si vás tedy potom požádat i o podporu všech těch pozměňovacích návrhů tak, aby ten zákon mohl samozřejmě platit bez jakýchkoliv potíží. Děkuji.

