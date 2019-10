Pekarová Adamová (TOP 09): Farma Čapí hnízdo nemá v předmětu podnikání poskytování reklamních služeb

Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Paní ministryně, já vám děkuji za obšírnou odpověď. Můj dotaz byl skutečně tehdy na hypotetické firmy. Já jsem je schválně pro jednoduchost nazvala Adam a Eva ze stejného holdingu, kde jsem popisovala hypotetickou situaci takové řekněme finty, která se bohužel používá mezi některými firmami, a totiž opravdu objednávání reklamy, která se dá případně vyhodnotit jako neprovedená v té výši nebo dokonce fiktivní.

Z vaší obsáhlé odpovědi jsem vyrozuměla, že byste takový případ, pokud byste měla posoudit ať už ze své funkce současné nebo ze svých funkcí minulých, považovala přesně za ten, který se má dále prověřovat, má se šetřit a má se tedy v tomto případě postupovat podle postupů, které jste tady i názorně graficky předvedla.

Děkuji moc za to, protože následně mě nemůže než napadnout samozřejmě z té hypotetické firmy se posunout do reality a ta realita, jak tady jsme se minule před týdnem bavili i s panem kolegou Plzákem, který se ptal, jak mohu některé ty věci znát, jak je mohu vědět, když se jedná o konkrétní případ firmy Čapí hnízdo a dalších ze společnosti Agrofert, tak ta je tedy popsána poměrně jasně ve zprávě OLAFu a já bych si tady z toho dovolila citovat pasáž, která je právě pro tu naši probíranou problematiku relevantní.

Analýza faktur vydaných společností farma Čapí hnízdo, a.s. v letech 2010 až 2013 ukazuje, že při porovnání celkové výše výnosů z hlavních produktů a služeb činil příjem z reklam 91,25 % v roce 2010, 80,81 % v roce 2011, 88,19 % v roce 2012 a 71,49 % v roce 2013. Tyto reklamní služby byly poskytovány výlučně společnostem náležícím do koncernu Agrofert, jmenovitě Agrofert holding a.s. 1. října 2013 byla společnost přejmenována na Agrofert a.s., SKV Stück Stoff ....(?) a celá řada dalších. Tady bych mohla opravdu jmenovat od PENAMu, OLMy, Lovochemie, AGROTECu, PREOLu, DEZy, Osevy, PRECHEZy, ZEMy, Primagry a dalších je celá řada. Tady v tom případě už se nemusíme bavit o firmách Adam a Eva, ale o konkrétních, které jsem tady jmenovala a navíc ještě dodat, že farma Čapí hnízdo a.s. nemá v předmětu podnikání ani v té době, o které se tady bavíme, poskytování reklamních služeb. Když si tady zasadíme tento kontext, nebo do toho původního kontextu právě tato zjištění a tato konkrétní zjištění asi těžko můžeme zpochybnit, tak se vás chci zeptat, jestli, a teď opravdu se nebavím o nějakém konkrétním postupu, který už třeba proběhl, ale na váš názor, na váš názor jako odbornice na tuto oblast, která pracovala v pozicích, která zná vlastně ty postupy, jak jste je nám už tady sdělila, tak jestli mělo podle vás, stačí odpověď ano nebo ne, dojít k prošetření takového podezření, které tady vlastně naznačuje i tato zpráva OLAFu.

Děkuji za jasnou odpověď.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Vládě nejde až tak o zdraví, ale spíše o zalátání díry v rozpočtu Pekarová Adamová (TOP 09): Špinavý vzduch neřeší státní hranice a mizející voda se nezastaví před čárou na mapě Pekarová Adamová (TOP 09): Umíme představit, jak by reklama na čpavek a močovinu na Čapím hnízdě vypadala Pekarová Adamová (TOP 09): Prezident by měl jít příkladem v dodržování norem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.