Pekarová Adamová (TOP 09): Jednání Jana Hamáčka má rysy vlastizrady

reklama

Zástupci koalice SPOLU považují toto jednání za vlastizrádné a vyzývají Jana Hamáčka k rezignaci. Tato vláda řízená Milošem Zemanem rozhodně nemá důvěru koalice SPOLU a musí požádat o důvěru v Poslanecké sněmovně.

„Plánovaná cesta ministra Hamáčka do Moskvy byla aktem vlastizrádného charakteru. Ministr vnitra pravděpodobně upřednostnil možnost zisku neschválené vakcíny na úkor bezpečnosti České republiky. Je to další z podstatných důvodů, proč tato vláda musí skončit. Nedovedu si představit žádného poslance, který nebude chtít vládě vyslovit nedůvěru,“ říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Druhý nejvýznamnější člen vlády fingoval cestu do Ruska a podle dostupných informací chtěl vyměnit suverenitu České republiky za pochybné vakcíny, a ještě ke všemu není celou situaci schopen věrohodně vysvětlit. Jsem přesvědčen, že takové nápady a myšlenky nevznikají v hlavě pouze jednoho ministra. Je to výsledek dlouhodobé spolupráce trojúhelníku ministerstva vnitra, Strakovy akademie a Pražského hradu. Zde se ukazuje zcela zásadní a rozhodující vliv prezidenta na činnost vlády Andreje Babiše. Je evidentní, že je to vláda Miloše Zemana. Naši důvěru rozhodně nemá a na našem plánu se nic nemění. Sbíráme podpisy a v průběhu několika dnů oznámíme termín mimořádné schůze,“ říká první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

„Dobrá vláda má stát za občany své země a vždy před kýmkoli hájit její zájmy! To, co můžeme pozorovat i na příběhu cesty necesty Jana Hamáčka do Moskvy, ukazuje, že tohle rozhodně není dobrá vláda. Přiznejme si, že nyní máme vládu, která nehájí ani zájmy, ani bezpečnost naší země. Chceme, aby dnes proběhlo uzavřené jednání Poslanecké sněmovny, kam by byli přizváni také šéfové všech tří zpravodajských služeb České republiky, kteří by na jednání podali jasné vysvětlení toho, co se v této věci od 7. dubna odehrávalo. Pokud vládní koalice uzavřené jednání Sněmovny odmítne, jsme připraveni svolat jednání kompetentních výborů a komisí, a to i za cenu přerušení jednání Sněmovny. Musíme si uvědomit, že jsme opravdu ve velmi vážné situaci a pokud se zjištění potvrdí, pak je zřejmé, že nese prvky vlastizrady,“ uvedl předseda lidovců Marian Jurečka na společné konferenci koalice SPOLU.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Janek Kroupa a Hamáček. Další výbuch Vrbětic: Pozadí, o němž se mlčí Janek Kroupa pohrozil: Ty, co svědčí proti Hamáčkovi, přivedeme. A řeknou pravdu Ministr Hamáček: Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy Fiala (ODS): Česko není na prodej

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.