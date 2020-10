Pekarová Adamová (TOP 09): Jet systémem brzda-plyn není prostě možné

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane osamocený ministře,

já jsem ráda, že alespoň vy jste tady s námi (ministr školství), ale mrzí mě, že zrovna při debatě o nouzovém stavu tady nevydržel celou dobu i pan premiér, protože řada mých proseb, žádostí, směřuje i k němu. Doufám tedy, že nás bude poslouchat alespoň v zázemí nebo že se k němu dostanou.

Projednáváme tady prodloužení nouzového stavu a já chci avizovat, že jsme si samozřejmě vědomi toho, v jaké situaci se Česká republika stále nachází a je nutné k tomu zvládnutí epidemie nouzový stav určitě prodloužit. Co však považuji za nedostatečné a mrzí mě, že nedošlo ke zlepšení, od samotného jara ten rozdíl tam příliš nevidím, jak nám je prodloužení nouzového stavu odůvodněno. V tom podkladu, který k tomuto tisku máme všichni k dispozici, opět chybí ta základní věc, totiž krom konstatování stavu současné situace, což tam obsaženo je, by tam také měl být dle mého názoru výhled do budoucna a strategie, se kterou vláda bude dále v následujících týdnech nouzového stavu pracovat. Ten plán, strategie, modely, jakkoli si to nazveme, by totiž měl být transparentní, měli bychom jej jak my, tak veřejnost znát. Ta komunikace to neobsahuje a je to základní problém celé situace a jak říkám, trvá to už měsíce, není to nic nového. O to spíš je alarmující, že se nesnažíte tento aspekt změnit a že se tady nedozvídáme opět nic víc, než jako je konstatování současného stavu bez ohledu na to, co všechno chystáte a uděláte v následujících dnech, týdnech a měsících. A to, že je to nutné, si asi všichni uvědomujeme, protože jet systémem brzda - plyn není prostě možné. Zatím se tak ale děje. Děje se tak už od jara, děje se tak ve stylu - nejdříve zkusíme měkčí opatření, když nezaberou, tak uděláme mnohem tvrdší karanténu. Ve své podstatě je to takový částečný lockdown, i když souhlasím s panem premiérem, že každý si tento problém představuje jinak a vykládá si jeho podobu jinak. Ale přece jenom i dnes bychom určitě chtěli znát informace o tom, jak chcete dospět k tomu, abychom mohli postupně jednotlivá opatření uvolňovat, vracet se běžně do života, ale zároveň ruku v ruce s tím se vyhnuli tomu, že tady budeme bojovat s nějakou další masivní vlnou. A tohle je nutné učinit a myslím, že na tomhle vláda musí teď velmi intenzivně spolu se svými všemi odbornými týmy pracovat. Je to totiž velmi podstatné pro život v této zemi a pro všechny, kterým dnes už docházejí peníze, jsou z toho velmi nervózní, ve velkém stresu a mají opravdu existenční potíže a zároveň jsou z toho frustrovaní, naštvaní a tak, jak říkal i pan ministr, nový ministr zdravotnictví, my musíme počítat s tím, že ten strach tady není jenom z epidemie, jenom z nemoci, ale právě z budoucnosti, která je pro mnohé teď velmi nelichotivá, černá. A samozřejmě u mnohých z nich tato nejistota o vlastní budoucnost budí takové obavy, že už začínají propadat takové frustraci, třeba demonstrují na náměstí, začínají se mnozí z nich uchylovat třeba k důvěře v různé dezinformační a konspirační teorie, které se tady jen hemží.

Myslím si ale, že by to měla být jedna z těch zásadních změn, která by měla přijít s novým panem ministrem. Pan ministr tady - musím ocenit - řekl velmi jasně informace z oblasti zdravotnictví, ať už se to týká připravenosti nemocnic a s tím, jak se situace v oblasti kapacit a dalších oblastí má, ale to je zdravotnická část, která samozřejmě musí být doprovázena i informacemi o tom, jak dlouho podle těch stávajících předpokladů, pokud tedy nemáme v plánu přitvrzovat, jak se říká, s opatřeními, tak jak dlouho ještě může trvat ta snaha dostat reprodukční číslo pod 1 resp. na těch žádoucích 0,8. A pokud se nám to podaří, tak co bude potom. To tady vůbec nezaznívá. Pokud se tedy podaří zploštění té křivky, pokud se podaří snížení reprodukčního čísla, tak jak budeme držet pod kontrolou epidemii dál. Budeme se bavit o postupném uvolňování těch jednotlivých uzavření, která zde jsou, ať už jsou to školy, provozy nebo je to možnost se pohybovat venku, jak je obvyklé, ale s tím ale ruku v ruce budete muset řešit samozřejmě to, jestli se zase nezačne reprodukční číslo rychle zvyšovat a komunitní přenos bude pokračovat. A tohle je, myslím, strategie, kterou si všichni zasloužíme vědět a znát její detaily.

Častokrát tady bývá, zejména z úst některých ministrů, připodobňován tento boj s epidemií k válce. Já si myslím, že kdybychom byli ve válce - já tento příměr nemám ráda, protože si myslím, že je nadsazený až příliš, tu situaci nadsazuje a není oprávněný - ale kdybychom byli v oprávněné válce, tak bez strategie určitě také nemůžete bojovat a vést jakýkoli, ať už útok, a nebo obranu. A myslím, že to je základem celého problému, proč se velká část veřejnosti ještě stále nechce podvolit těm opatřením, nechce je dodržovat, nechce vidět situaci jako vážnou. Protože je to související informace a toto ujištění, že víme, co se bude dál dít, víme, jak tu situaci dostat pod kontrolu, chybí. Proto vás prosím, abyste v této věci konečně uvedli do života to, oč vás tady už mnoho týdnů žádáme, a připomínám to usnesení už poněkolikáté, je ze září tohoto roku, abyste uvedli do života komunikační strategii. Ta strategie musí obsahovat i boj s dezinformacemi a konspiracemi, ale také musí obsahovat to, jak k jednotlivým skupinám obyvatel dostat podstatné věci týkající se epidemie a jak dostat fakta, informace a také jednotlivá opatření ke všem těm, kteří je musí dodržovat, což je vlastně celá společnost.

Také vás prosím, abyste zveřejňovali modely - a myslím, že pan ministr zdravotnictví už o tom hovořil, takže budu doufat, že jakmile bude v úřadu déle než těch stávajících zhruba 24 hodin, tak k tomu dojde, že bude zveřejněn model vývoje a také to, jak bude dále postupováno v následujících týdnech z hlediska právě uvolňování opatření, že tyto chyby, které byly napáchány, budou napraveny.

Pana premiéra chci požádat o to, aby znovu svolal jednání předsedů všech parlamentních stran. Tyto schůzky proběhly v posledních týdnech pouze dvě. Myslím, že je to velmi užitečná věc a že bychom měli pokračovat, protože i my chceme znát nejenom informace, ale mít možnost lepší formou než tady od pultíku a s tím, že nakonec tady ve své podstatě ani nejsou všichni dotčení ministři a pan premiér přítomni, vám naše návrhy předkládat. Pro řešení té situace jsme vždycky od samého začátku března byli ochotni pomáhat a navrhujeme jednotlivé postupy, jak by se mohlo s epidemií bojovat. A ve všech těch oblastech, ať už zdravotní, ekonomické, nebo vzdělávání, tak máme své odborníky, máme své návrhy a podněty. A na těchto setkáních jsme měli možnost je prezentovat účinněji než je tomu tady. Takže vás o to žádám znovu, protože myslím, že je to ku prospěchu řešení situace. A chci se tady od toho místa také ohradit proti nařčením, která byla v rozhovorech s panem vicepremiérem Hamáčkem, ten, přeji mu brzké uzdravení, tady mezi námi není, ale on jmenoval i mne a některé další předsedy z opozičních stran ve smyslu, že my tady bránili nouzovému stavu a nechtěli jsme zavedení nouzového stavu. Tak se chci ohradit proti tomu, že z mých úst rozhodně nezaznělo nic o tom, že bychom nouzový stav nepotřebovali, ale z mých úst vždycky zazněla výzva k vám, jako vládě, abyste jej dobře zdůvodnili a abyste řekli, co během něj chcete dělat. To je podstatný rozdíl, který si jenom možná pan Hamáček nedostatečně uvědomuje.

Pak tady mám dotaz, který doufám, že bude schopen zodpovědět přítomný pan ministr Plaga, protože se týká školství. My jsme právě na jedné z těch schůzek, která byla s vládou a panem premiérem, byli ubezpečeni ještě tehdejším ministrem zdravotnictví panem Prymulou, že pro zdravotní personál, pro lékaře, zdravotní sestry a všechny další zdravotní profese bude vždy v každém městě otevřena alespoň jedna základní škola, která bude poskytovat právě pro děti těchto profesí nutnou službu, aby mohli být i nadále v nemocnicích a tam, kde jsou dnes potřeba nejvíce. Zajímalo by mě, jestli je to skutečně realizováno, protože v médiích jsem zaznamenala výtku některých lékařů a třeba ředitelů nemocnic, že jim chybí zdravotní personál právě z toho důvodu, že školy jsou zavřené a oni musejí být s těmi dětmi třeba doma, s těmi mladšími, na ošetřovném. Takže jestli je pravdou to, že jsou i tento personál vytíženi nutností pečovat o své děti a přicházíme o ně v rámci jejich profesí, tak si myslím, že to je dosti úzké hrdlo, které jste způsobili nerealizováním tohoto slibu, který tam tehdy, už je to několik týdnů před zavřením škol, zazněl. Proto doufám, že (nesrozumitelné) tady budete mít a ráda vám tady slíbím, že budeme opět nápomocni tak jako vždy, tak jako se to děje v případě plánování a realizace informačního webu, na které intenzivně spolupracuje náš pan poslanec Feri. Tak jako se to děje s našimi konkrétními návrhy pro řešení zdravotní krize, ale je potřeba, aby to nebylo jenom jednostranné a takové do médií deklarované: My chceme táhnout za jeden provaz. A pak když se svými návrhy opozice přichází, tak byl jeden za druhým zamítán jak na běžícím páse. Takhle se skutečně spolupráce nerealizuje, takhle spolupráce nevypadá.

Pevně doufám, že ji myslíte vážně, že to není jen deklarace pro občany, která pak ve skutečnosti není pravdivá.

Děkuji za pozornost.

