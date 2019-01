Pekarová Adamová (TOP 09): Koncert italských neofašistů "ve jménu" Jana Palacha považujeme za zneužití jeho odkazu

Čin Jana Palacha byl bojem proti tichu a letargii ve společnosti. Byla to výzva k boji proti totalitnímu režimu a okupaci, za vše, co považujeme za správné a morální. Nesmířil se se zlem a bezprávím, nechtěl přihlížet nezájmu společnosti a rozhodl se pro tu největší oběť. Jeho oběť je aktuální dnes a troufám si tvrdit, že bude i za dalších 50 let, protože nám připomíná, že v žádné situaci nesmíme rezignovat, protože to vždy vede k tomu, že je dokořán otevřena cesta zlovůli. Už včera jsme si to s kolegy připomněli a jeho památku společně uctili u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech.

Zároveň jsme se ozvali proti koncertu italských neofašistů organizovaném "ve jménu" Jana Palacha. Považujeme to za zneužití jeho odkazu. Bojoval za svobodu a je nepřístupné, aby se jím zaštiťovali ti, kteří proti svobodě a lidskosti otevřeně vystupují.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Půta: Palach chtěl svojí obětí vyburcovat společnost proti nastupující normalizaci Historik Jareš: Překvapuje mě, že se k Palachovi hlásí protikladné osobnosti UK odhalila pamětní dlaždici Palacha, jeho čin nesmí být zapomenut Petice proti zneužívání odkazu Jana Palacha italskými extremisty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV