Pekarová Adamová (TOP 09): Lev se nenarodil pro to, aby proskakoval tyčí

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, nechci již dále protahovat tu debatu, ale chtěla jsem ještě podpořit pozměňovací návrh pana kolegy Váchy, který byl navíc podpořen i garančním zemědělským výborem, a tudíž má určitě velkou šanci tady dnes získat i naši celkovou podporu a projít. Jedná se o ten návrh, který má ukončit drezuru divokých druhů zvířat v cirkuse.

Vím, že to vzbuzuje velké emoce a že je to téma pro některé možná už příliš extenzivní zakazovat něco takového, ale já myslím, že se můžeme podívat na to, že už dnes je v České republice využívání řady divokých druhů zvířat k předvádění kousků v cirkusech zakázáno a my máme nyní šanci ukončit využívání i ostatních divokých zvířat k pobavení návštěvníků cirkusů.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že lev se nenarodil pro to, aby jezdil po celé zemi nebo i dál v kleci a tam v manéžích předváděl jednotlivá čísla a kousky, aby proskakoval tyčí.

Medvěd v sukýnce na motocyklu asi také není přirozené prostředí pro tento druh. A celá řada dalších. A proto si myslím, že bychom se měli posunout zase dál a přidat k těm zemím, které již tento zákaz dávno aplikují. Navíc 74 procent Čechů podporuje přijetí tohoto návrhu i u nás a ten návrh tak, jak je předložen, je kompromisem, který zohledňuje jak zájmy provozovatelů cirkusů, tak také samozřejmě ten zájem ochrany zvířat. Zákaz by se měl týkat jenom nově narozených zvířat a investice do těch stávajících nebude tedy zmařena. Návrh také nijak neomezuje další využívání domestikovaných zvířat, to zdůrazňuji, jako jsou psi, koně či další, proto si myslím, že bychom měli podpořit, stejně jako zákaz klecových chovů, k tomu tady mnohé padlo, tak i tento konkrétní návrh a já vás o to prosím, žádám. Myslím si, že nacházíme, jak bylo vidět i na výboru pro zemědělství, shodu napříč politickým spektrem, není to téma jenom jedné strany nebo jenom jednoho klubu a myslím, že nám v tomto případě tato spolupráce velmi svědčila. Takže vás prosím o tom, bychom to dotáhli i dnes. Děkuji.

