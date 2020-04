Pekarová Adamová (TOP 09): Máme tady možnost podpořit lepší návrh ze Senátu

reklama

Děkuji za slovo.

Vážené dámy, vážení pánové, jenom velice stručně za TOP 09, stanovisko našeho klubu k tomuto návrhu zákona. My určitě podpoříme senátní verzi, protože Senát skutečně zapracoval velmi důležité a podstatné změny, které alespoň zmírní ten dopad přehození toho horkého bramboru z nájemců na pronajímatele, na vlastníky nemovitostí. Jak už jsme sami říkali při projednávání ve Sněmovně, považujeme toto řetězení problému, přehazování tedy na jinou skupinu lidí, které tím uvrhneme zase do jejich tíživé situace, za špatný směr, špatný postup a chceme, aby se alespoň ty záruky, které tam právě Senát vkládá, ale i další změny, podařilo prosadit. A moc vás žádáme o to, abyste opravdu v tuhle chvíli upřednostnili dobré rozumné řešení a nehleděli na to, jestli je ten návrh pozměněn, jestli tedy ten původní návrh chcete podpořit, protože byl váš, protože byl vládní.

Myslím, že je zcela zřejmé, že situace se dotýká úplně všech. Ti, kteří mají nějaké vlastní nemovitosti, pronajímají je, tak se častokrát už teď bez toho, abychom do toho zasahovali, snaží svým nájemcům pomoci. Ať už je to provozovna nějakého obchodu nebo nějaké restaurace, ať už je to nájemce, který je v bytu, nebo nějaké jiné formě bydlení, tak se prostě snaží domluvit, protože si uvědomují, že přijít o nájemníka je pro ně i v téhle situaci těžké. Nechme to na této domluvě a když už budeme chtít do toho soukromoprávního vztahu takhle vstupovat, tak alespoň v takové podobě, jakou navrhuje Senát. Ten zásah státu do soukromoprávních vztahů je opravdu velký a není, i byť v téhle opravdu výjimečné situaci, i ve stavu, ve kterém se nacházíme, ospravedlnitelný.

A pokud tedy nakonec bude stejně prohlasována verze, která šla do Senátu od nás ze Sněmovny, kterou si vláda určila, tak je řada našich senátorů, kteří se k tomu chtějí připojit, už de facto padlo rozhodnutí, že připraví ústavní žalobu a budou toto chtít napadnout, protože se opravdu jedná o tak velký zásah, že to nechtějí akceptovat. A já myslím, že bychom se tomu měli snažit spíše vyhnout.

Co se týče dalších možných řešení, jak už tady zaznělo od pana senátora, měli bychom zejména pomoci těm, kteří si něco pronajímají, ať už tedy bydlení a nebo k účelům podnikání. TOP 09 společně s dalšími opozičními stranami tady tu příležitost té pomoci připravila. Budeme to řešit v jiném bodu, budeme to řešit v tom kompenzačním bonusu, ale je možnost pomoci přímou pomocí státu, tedy bez toho, abychom přehodili ten horký brambor, ale opravdu pomohli těm nájemcům, aby si se svými nájmy poradili, aby je dokázali tedy poplatit a dát jim alespoň část, my tedy navrhujeme v určitých variantách několik různých druhů této pomoci, tak alespoň abychom jim část přispěli. Někteří už jedou opravdu nadoraz, protože několik týdnů nemají jedinou korunu, jediný haléř příjmu, ale tyto poplatky a spoustu dalších samozřejmě nečekají. Pojďme jim s tím pomoci formou přímé kompenzace a nepřehazujme to břemeno na jinou skupinu. To je mnohem lepší a efektivnější řešení. Vyhneme se druhotné platební neschopnosti v budoucnu, vyhneme se rozložení toho problému jenom do několika měsíců, které za chvíli přijdou, a pak budeme stát před mnoha problémy znovu.

Proto vás spíše žádám, abychom měli na paměti, že tady máme možnost podpořit lepší návrh ze Senátu a zároveň u dalšího bodu máme možnost vyřešit ten problém alespoň pro ty, kteří si pronajímají nebytové prostory. Děkuji vám za zvážení podpory, byť chápu, že vláda v tomto drží jednoznačně linii. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli neexistují i lepší řešení pro všechny.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



