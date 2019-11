Pekarová Adamová (TOP 09): Na rozdíl od vás nejsme takoví, abychom porušovali zákon o jednacím řádu

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mně to nedá a ještě se vrátím k tomu, co jsme projednávali před tímto bodem, a k jeho průběhu, tedy k daňovému balíčku a v souvislosti se zvýšením právě rodičovského příspěvku a s tímto bodem. Protože paní ministryně na sociálních sítích tvrdí, že TOP 09 a ODS zablokovaly projednání rodičovského příspěvku, dokonce tedy ještě nehorázněji, budu citovat celý ten tweet paní ministryně Maláčové z dnešního odpoledne. Cituji: ODS a TOP 09 zablokovaly schválení rodičáku. Neuvěřitelné. Očividně vymyslí jakoukoli fintu, aby rodičák neprošel. Zajímalo by mě, jak tuhle brnkačku na nervy těm 280 tisícům rodinám vysvětlí. Konec citace.

Tak to je nehorázná lež, samozřejmě. A já bych chtěla paní ministryni osvěžit paměť z minulého roku, touto dobou jsme tady schvalovali rozpočet a pozměňovací návrhy. A já jsem tehdy předkládala pozměňovací návrh, aby už konkrétně od července 2019 byl rodičovský příspěvek schválen. Tedy byla příležitost už dávno ten slib naplnit a asi bychom to nenavrhovali, pokud bychom nestáli o zvýšení rodičovského příspěvku, viďte, paní ministryně? Takže prosím, netvrďte, ani na sociálních sítích, takovéto nehorázné věci. Proti tomu se důrazně ohrazuji!

Na rozdíl od vás nejsme takoví, abychom porušovali zákon o jednacím řádu. To je vaší specialitou, jak víme. A já nechci určitě protahovat ani tuto debatu, ale považuji za důležité zopakovat, že jste to vy, vládní koalice, kdo si vzali za rukojmí právě rodiče s malými dětmi. Vy jste se rozhodli, že prvně musí být za každou cenu schváleno zvýšení daní a pak až teprve může dojít na schválení zvýšení rodičovského příspěvku. Ta shoda tady na této věci panuje. Dokonce, jak dokládám, my jsme chtěli zvyšovat už loni. Vy jste naopak v březnu tohoto roku považovala za skvělou zprávu - takto jste to opět na svém twitteru uvedla - skvělá zpráva, že rodičovský příspěvek se zvýší na 300 000 pro nově narozené děti od 1. 1. 2020. Takže tohle bylo vaše brnkání na nervy, kdy jste druhý den otočila až potom, co se zvedla veřejnost a co velmi jasným gestem velkého nátlaku projevila, že takhle se jí to opravdu nelíbí. A pak teprve jste začali couvat a pak teprve jste začali vyjednávat o jiné podobě další. Ale tohle, jak se tady prezentuje opozice jako ta, která nechce zvyšovat rodičovský příspěvek, to se mne tedy hluboce dotýká.

My jako TOP 09 podpoříme určitě rozumné pozměňovací návrhy, ať už je to automatická valorizace rodičovského příspěvku, aby se právě nemohlo stávat tak, jak se stalo teď, že si budete brát rodiče s dětmi jako rukojmí a bude se tady politikařit a handrkovat kolem jakéhokoliv zvýšení. My podpoříme samozřejmě můj návrh, který se týká prarodičovské, protože to považujeme za další vhodnou formu flexibility rodičovského příspěvku. A podpoříme i některé z pozměňovacích návrhů kolegů, nebudu vyjmenovávat úplně všechny, které považujeme za rozumné. Ale ohrazuji se vůči tomu, že by opozice nechtěla, aby rodinám s malými dětmi se rodičovský příspěvek konečně po těch 12 letech zvýšil. Naopak, my o to stáli už loni, my o to stojíme neustále a budeme pro to hlasovat.

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

