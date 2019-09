Pekarová Adamová (TOP 09): Náš návrh umožňuje zapojit prarodiče

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k rodičovskému příspěvku už jsme tady mnohé mnozí z nás řekli a bavili jsme se o něm velice podrobně už v prvním čtení, takže se jen velice stručně vyjádřím k tomu, jaký pozměňovací návrh předkládám společně s panem kolegou Vítem Kaňkovským. Jedná se o snahu rozšířit ještě více flexibilitu pro rodiny s dětmi, které potřebují častokrát vyřešit problém s tím, že tedy nejsou dostatečně dostupné služby péče o děti, a přitom by se třeba mnohé matky a otcové rádi vrátili do zaměstnání ještě dříve, než je obvyklé, řekněme, v nejčastější formě. Proto tedy chceme navrhnout, aby mohl rodičovský příspěvek jednodušeji čerpat i někdo blízký v rodině, což tedy konkrétně nejlepší se nám zdá býti prarodič dítěte. Ta forma pomoci tady v tomto případě je zejména tím, že umožníme, aby i prarodič, který bude pečovat o dítě, mohl mít hrazené pojistné, protože samozřejmě pokud nemáte uhrazené zdravotní pojištění, tak se dostáváte do určitého problému buďto tím, že si to musíte sami hradit, anebo v nějakém případě se také jedná o to, že se snažíte před státem vypadat jako člověk, který je nezaměstnaný, a tím pádem ho trošku obelháváte, aby vám vůbec tedy veřejné zdravotní pojištění bylo hrazeno. Takže v tom spočívá rozšíření tady té naší formy.

Myslím si, že jinak celkově, co se týče zvyšování flexibility v rámci systému rodičovského příspěvku, tak je dobré touto cestou jít, ale nesmíme zapomenout ani na to, co je velice úzce spojeno s péčí o malé děti, a totiž možnosti částečných úvazků, což jsou další zákony, které bychom tady měli určitě řešit. A my jsme to v rámci několika stran už navrhovali, takže ten zákon tady máme a je tedy možné v této věci také výrazně zjednodušit situaci rodičům. Samozřejmě to je dostupnost služeb péče o nejmenší děti, což je stále v České republice problém. A my kvitujeme to, že se konečně tato problematika bude řešit i v rámci zákona o dětských skupinách, i když to je tedy téma, které tady určitě taky bude ještě hojně diskutováno. Ale jenom chci klást důraz na to, že dokud nebudeme mít i tyto možnosti, tak pro rodiny s dětmi stále vytváříme určitou jenom jednu jedinou variantu, a to je tedy být s dítětem doma až třeba častokrát právě do těch tří, čtyř let věku dítěte, i když to není v tu chvíli možnost dobrovolná, ale vynucená okolnostmi. Čím větší možnosti, ať se rodiče rozhodnou, ať si sami vyberou, co jim nejvíce vyhovuje, tím lépe, ať už je to tedy ten model, který stále ještě převažuje, tedy péče přímo matkou nebo otcem, anebo je to právě nějaká kombinace. A tomu bychom měli jít naproti. Náš návrh jde naproti právě tím, že umožňuje zapojit prarodiče, a proto si myslím, že by byl velmi přínosný a vítaný, protože u určitých rodin to možné prostě takto řešit je a určitě už dnes takovéto rodiny existují a velmi by jim to usnadnilo tu situaci.

Takže vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se ještě v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji za pozornost.

