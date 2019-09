Pekarová Adamová (TOP 09): Pár dotazů na ministryni práce a sociálních věcí

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, stanovisko TOP 09 k tomuto návrhu zákona je taktéž pozitivní v tom smyslu, že považujeme tu nesrovnalost, kterou je potřeba tímto napravit, za vlastně velmi chybnou a mrzí nás, že už to sem nepřišlo dříve. Vím, jak to tady bylo, už to nebudeme otevírat. Nicméně jsem ráda, že tady ta novela je. Mám však několik možná dotazů spíše na paní ministryni z hlediska budoucího vývoje právě v této oblasti, abychom právě předešli tomu, co se stalo, že tady ten příspěvek nekorespondoval s výší minimální mzdy.

V programovém prohlášení vlády je, že minimální mzda by neměla být určována, tak jako je to doposud, to znamená, že je to rozhodnutí nařízením vlády, tedy politickým rozhodnutím, ale že vláda připraví nějaký mechanismus jejího zvyšování, které bude více navázáno na jednoznačné ekonomické ukazatele. Vím, že na počátku tohoto volebního období tady ta snaha byla, nebyla však nakonec úspěšná. A mě by tedy zajímalo, jestli se vrátíte k této snaze právě předvídatelnosti zvyšování minimální mzdy či nikoli, zda jste tedy už tuto snahu nějakým způsobem vzdali nebo jestli jenom hledáte ten správný mechanismus, to nastavení. To je první otázka.

Další otázka je - v případě, že tedy bude i nadále zvyšována tím stávajícím způsobem, zatím to tak vypadá, zatím nemáme informace, že by se cokoli mělo do budoucna měnit, protože i teď jsme svědky toho vyjednávání o růstu minimální mzdy na příští rok, tak se chci právě zeptat, jestli opravdu můžeme být ujištěni ministerstvem, že takto nastavené zvýšení na těch 12 800 bude tedy dostačující a jestli tady nebudeme před tím problémem za chvíli stát znovu, protože to by samozřejmě znamenalo, že než tady konečně dojde k finální platnosti tohoto zákona, tak už zase můžeme začít od znova a můžeme tu novelu otevřít zas a řešit to opět právě v návaznosti na nové zvýšení minimální mzdy. Tak proto já jsem vnímala to, že říkáte, paní ministryně prostřednictvím předsedajícího, že do příštího roku se to také promítne pozitivně. Ale mně jde spíše o ten výhled a ještě i dalších let, abychom tady opravdu nezpůsobovali těmto zaměstnavatelům problémy v dalších letech. Takže tolik dva doplňující dotazy k této problematice. Jinak za nás podpora této novele. Děkuji.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně

autor: PV