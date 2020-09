Pekarová Adamová (TOP 09): Podnikatelé a živnostníci s velkým znepokojením sledují, co nastává

reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Zdravím vás po delší čase a chci vás z tohoto místa požádat o to, abychom dnes schválili program této mimořádné schůze, kterou i TOP 09 spolu s dalšími stranami svolává. Těch důvodů, které je velmi nutné řešit, se ukazuje samozřejmě v posledních dnech čím dál víc. Není to tak, že bychom měli řešit jenom ekonomické dopady současné zdravotní krize.

My jsme v rámci TOP 09 zpracovali pro vládu úplně jednoznačný manuál - osm konkrétních doporučení, jak řešit i tu krizi zdravotní, která dnes vzhledem k tomu, jak velice rychle nám roste počet případů, počet pozitivně testovaných a jaký trend tady sledujeme - jaký bychom měli zaujmout postoj. Vím, že můžete namítnout, že to není na programu dnešního jednání, ale samozřejmě ta nejlepší pomoc živnostníkům, podnikatelům v celé ekonomice a společnosti je, když se nám podaří dostat pod kontrolu právě tu krizi zdravotní, to znamená, když se nám podaří neutrhnout ji ze řetězu a mít kontrolu my, nikoliv vir, jak tady zaznívalo v některých měsících v počátcích epidemie. Vypadá ten trend bohužel nelichotivě, a proto bych chtěla z tohoto místa požádat o to, aby se k těm aktuálním opatřením, k té aktuální situaci vyjádřil i ministr zdravotnictví, ale bohužel tady přítomen dnes není, není tady aspoň v sále, tak pokud je tedy někde v kuloárech, v předsálí, tak si dovoluji formulovat, jestli by bylo možné, aby vystoupil s přednostním právem, má na to právo, a informoval nás a zejména veřejnost o tom, jak hodlá situaci dál řešit.

Musím říct, že současná čísla, ten trend už je natolik nelichotivý, že už se na nás obracejí ve velké míře právě i podnikatelé a živnostníci, kteří se obávají zcela oprávněně toho, že by se mohlo postupem času dospět do takového neblahého stadia, že znovu bude hrozit velké omezení jejich činnosti. Toho se určitě obávají a věřte mi, že z toho nemají lehké spaní, protože jakžtakž ještě přežívají, mnozí balancují na hraně propasti a v některých odvětvích už dávno za touto hranou, a teď s velkým znepokojením, opravdu s velkým znepokojením sledují, co nastává. A věřím tomu, že nám všem by to mělo ležet na srdci, protože to, že slyšíme, že už se znovu nebude vypínat ekonomika, je sice dnes nějaká proklamace, ale my už jsme slyšeli i to, že už se nikdy nebudou zavádět plošná opatření, my už jsme slyšeli, že situace bude pod kontrolou pomocí nástrojů chytré karantény, toho chytrého trasování, že se bude masivně testovat. Pamatuji si slib, který zazněl tady od toho stolu, tady od toho pultíku od pana premiéra, kdy říkal, že se dostaneme na 20 tisíc testů denně. Kde jsou? Stále se tak nečiní. Ano, jsou tam nárůsty počtu testovaných, ale stále se nedostáváme ani na tento slib, který zazněl už před mnoha měsíci. Kde to je tedy? Kde je plnění těchto konkrétních proklamací? Myslím, že si to tedy zaslouží účast pana ministra zdravotnictví, ne-li pana premiéra, a že bychom zejména měli uklidnit veřejnost, že víte, co dělat.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

My jsme vám k tomu dali jasný návod osmi konkrétních bodů (ukazuje list papíru), nazvali jsme to Vládo, prober se, protože je to otázka toho, aby se konalo.

A když velmi stručně shrnu, tak se má jednat o posílení hygienických stanic, a to tedy velmi rychle a efektivněji, než se zatím děje, protože je nesmíme nechat na holičkách, ať už z personálního, nebo technického hlediska.

Je to samozřejmě otázka i jasných instrukcí pro lékaře, protože si můžeme představit, jak budou přibývat další respirační onemocnění, chřipka atd., oni musí vědět, jak se mají zachovat v případě, že jim přijde člověk, který má příznaky, které jsou možné jak u covidu, tak u jiných nemocí.

Musí být jasnou prioritou slib, který je dnes dán, který byl včera schválen vládou, totiž ochránit zejména ty rizikové skupiny, seniory a lidi, kteří mají nějaké potíže. Ale ten slib se musí opravdu realizovat. A my navrhneme, aby byl realizován ještě ve větším počtu těch distribuovaných respirátorů, protože jeden respirátor stačí skutečně tak na cestu z pošty domů. Je to věc, která by se rozhodně vyplatila, do které by se vyplatilo investovat. Ochrana rizikových skupin. Tady chci ocenit to, že paní ministryně Maláčová už požádala o testování pracovníků v sociálních službách. Myslím si, že je to nezbytné. Myslím, že opravdu tato skupina by pro nás měla být naprostou prioritou, tu musíme ochránit.

Samozřejmě je to i otázka proočkování, až bude k dispozici vakcína, jakým způsobem jsme na to připraveni i z hlediska legislativy. Nezanedbejme, prosím, ani tuto oblast.

A bavme se i o tom, jestli karanténa je nutná v deseti dnech v případě, že jsou to lidé, kteří příznaky nemají, v případě, že mají negativní test už třeba druhý den té karantény, a jestli se za speciálních podmínek, podotýkám a zdůrazňuji třeba právě využití velmi kvalitních respirátorů, nemůže ten člověk vrátit do práce s tím, že třeba bude dál intenzivně sledován jeho zdravotní stav.

Pak samozřejmě také masivní testování. To už tady zaznělo. Zazněly tady sliby a já chci znovu apelovat, aby se to dělo, aby to nebyl jenom slib, protože počet testů by měl rapidně růst v této situaci.

Anketa Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 2952 lidí

A v neposlední řadě poslední bod, který v tomto osmibodovém návrhu, konkrétním návrhu řešení uvádíme, je zveřejňování dat. Také samozřejmě výzkum, který tady probíhá v oblasti vakcíny, je otázkou, jestli úplně je smysluplný, ale data, která jsme tady žádali už od jara, je to evergreen, tak stále v mnoha konkrétnostech chybí. A toto je naše nabídka vládě. Pojďte to okopírovat. Nemusíte vymýšlet vymyšlené, v mnohých zemích kolem nás začínají tu situaci sledovat s velkým znepokojením. A já bych byla velmi nerada, aby po Německu přibývaly další země, které začnou zařazovat Českou republiku, řekněme, na ten červený seznam zemí, jejichž obyvatelé k nim nemohou, a nejenom z Prahy, ale třeba z celé země. Tohle je určitě varující. A my bychom právě nejvíce pomohli ekonomice, kdybychom vir dostali pod kontrolu.

Čím si pomohli lidé zespodu, když začínala krize, jako byly roušky, začali si je šít, protože jich byl nedostatek, jako bylo velice záhy vytvoření informační linky 1212. Vzpomeňme, že to byl projekt, který přišel opravdu od aktivních občanů, kteří ho v řádu několika hodin byli schopni zprovoznit, pak předat ministerstvu. Nebyla to otázka toho, že ministerstvo samo s tímto přicházelo. Stejná situace byla s chytrou karanténou, ta je taktéž nástrojem, který přicházel od občanů. Tak i s touto zkušeností, že si často umíme pomoci velmi dobře sami, jenom je otázka, jestli pak stát je dostatečně chytrý na to ty nástroje používat, tak se teď nedívám tak posměšně jako někteří možná i na ten návrh sebetrasování. Já si myslím, že se právě na těchto konkrétních případech, ať už lince 1212, nástroji chytrá karanténa, který želbohu není úplně dobře využíván a kde jsou pořád rezervy, tak nakonec může dojít opravdu k účinnému zlepšení té situace právě pomocí toho, že lidé budou sami doplňovat ta data. Jenom se obávám té realizace - právě kvůli zkušenosti z těch ostatních nástrojů. A na toto upozorňujeme a tady na to apelujeme, aby s tímhle tím vláda skutečně pracovala kvalitně a odpovědně.

A to, co tady dnes máme na programu, ty body, které jsme navrhli, my jako TOP 09 samozřejmě podporujeme i návrhy kolegů z ODS, KDU-ČSL a dalších stran, ale také přicházíme s vlastními, tak jsou věci, které mají pomoci těm balancujícím na té propasti, aby do ní nespadli. Pevně věřím, že nám všem záleží na tom, abychom tu situaci skutečně zvládli a abychom v příštích měsících i letech tady nečelili ještě hlubší ekonomické krizi, než to zatím vypadá. A proto musíme právě těmto skupinám, zejména malým a středním a živnostníkům pomáhat.

Máme tam návrh, který se týká takzvaných dohodářů, lidí, pracujících na dohody, aby jejich čistý výdělek mohl být ještě o něco vyšší. Je to kompromis, který tady byl předložen našimi poslanci spolu s dalšími z dalších klubů už před mnoha měsíci, ale pořád se na něj nedostává řada. Budeme velmi rádi a této situaci to velmi sluší, když se podaří snížit, naopak, omlouvám se, zvýšit tu hranici, od které se odvádějí odvody pro tyto lidi. A asi nemusím připomínat, že se to týká spousty lidí, pro které je to jediný možný druh výdělku.

A pak tam máme také, to už tady zmínil kolega Kalousek, návrh, který se týká lidí pracujících v oblasti kultury, kreativního průmyslu. Ti jsou bohužel velmi opomíjeni. I na ně dopadají ta stávající opatření a ta, která probíhají už poslední měsíce opravdu velmi tvrdě. My bychom se jim měli snažit co nejlíp pomoci a tu pomoc, která už z části proběhla, tak jim prodloužit, protože jinak přijdeme skutečně o skvostné kulturní dědictví, kterého bychom si měli moc vážit.

Pevně doufám, že i vám stojí za to tyto body podpořit, protože všichni máme samozřejmě zájem o to, aby Česká republika prošla co nejlépe touto etapou, a proto vás ještě jednou zkouším vyzývat k tomu, abyste nehleděli na to, kdo svolává tuto schůzi, abyste hleděli na návrhy, které mají pomoci konkrétním lidem v České republice, a abyste je proto podpořili i svým hlasem při hlasování o programu. Věřím tomu, že těm lidem to svým způsobem i dlužíme a hlavně že se nám to bohatě vyplatí, když teď pomůžeme, i v následujících měsících, potažmo letech.

Proto prosím o dvě věci: abychom tady řešili alespoň v této debatě, v rozpravě, která teď může probíhat k programu, i tu aktuální zdravotní situaci, která té ekonomické prostě škodí a která se jí hluboce dotýká, a abychom zejména schválili program a tyto věci, které tady máme na programu, zvládli projednat.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Prezident se má postavit za svou zemi. Otázkou zůstává, která je ta jeho země Pekarová Adamová (TOP 09): Vztah k politické straně je jako manželství. Také v něm musíme dělat kompromisy Pekarová Adamová (TOP 09): Nesmíme v tom Bělorusy nechat, zradili bychom i ideály naší svobody Pekarová Adamová (TOP 09): Nechutné papalášství hejtmanky Jermanové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.