Pekarová Adamová (TOP 09): Strana podpoří "lex Brexit"

Současné dění kolem Velké Británie nám ukazuje, jak nebezpečné je zahrávat si s otázkou referenda o důležitých otázkách, když není vyjasněno, o čem přesně se hlasuje. Navíc v situaci, kdy na tak závažnou geopolitickou otázku stačí pouhá prostá většina hlasů.

A to na počátku všeho bylo slovo. Slovo Davida Camerona, který za cenu záchrany své politické kariéry svolil k neuváženému referendu. To bylo postavené na lžích (Nigelem Faragem slibovaných 350 miliónů liber týdně do zdravotnictví opravdu nepřišlo a nepřijde). A pak se po tomto politikovi slehla zem.

Dohodu vyjednává Theresa May, ač sama byla proti vystoupení, protože ví, že má za Británii zodpovědnost. Je to zodpovědnost za ty nezodpovědné. A můžeme si být jistí, že naprosto stejně by to dopadlo s politiky, kteří “odchod po Anglicku” slibují u nás. V tichosti a na periferii by zajišťovali pasy pro své rodiny, aby z problému vybruslili aspoň oni.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Brexit bez dohody není výhodný pro EU a už vůbec není výhodný pro Velkou Británii. Jednoznačně souhlasím, abychom poskytli Spojenému království více času k vyjednávání, ale to si musí samo ujasnit, co vlastně chce. Výhodný Brexit ovšem neexistuje, bolet bude, i když to zastánci odchodu samozřejmě opomněli zmínit. Teď jde jen o to, aby rány byly co nejmenší. Pořád je tu ale taky varianta, že by proběhlo druhé referendum (se znalostí, o čem se vlastně hlasuje) a Britové se nakonec rozhodli zůstat.

Ať už to dopadne jakkoliv, je potřeba abychom byli připraveni na všechny varianty. Dnes jsem se za TOP 09 zúčastnila schůzky na Ministerstvu vnitra k připravenému návrhu speciálního zákona, který bude řešit všechny nutné oblasti pro občany Velké Británie u nás ve chvíli odchodu VB z Unie. Britská vláda už přijala deklaraci, kterou zaručuje min. do roku 2020 přístup k občanům EU stejný jako doposud. Zákon se soustředí na veškeré potřebné oblasti, třeba i na dovoz britských léčiv nebo na uznávání kvalifikací. Mohu deklarovat, že TOP 09 podpoří "lex Brexit", neboť je to jednoznačně v zájmu českých občanů.

autor: PV