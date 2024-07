Pekarová Adamová (TOP 09): TOP 09 je je plná talentovaných, tvůrčích osobností

Milí přátelé, slavíme významné jubileum - 15 let od založení naší milované TOP 09. A mně je velkou ctí, že právě tolik let jsem i já její součástí.

Moje cesta k zapojení do politiky nebyla přímočará. Ač jsem se aktivně zajímala o veřejné dění, tak jsem politiku jako svou budoucí cestu neplánovala. Na gymplu jsem zpívala ve sboru i sólově, sportovala, ale taky, pravda, chodila do domovů pro seniory diskutovat o přínosech členství v EU. Mé teenagerské “disputace” s levicově zaměřeným tátou byly poměrně ostré a svým způsobem šlo o mé první politické zkušenosti. Rozhled i nadhled jsem pak získávala nejen na obou univerzitách, které jsem studovala, ale také díky dobrovolnické práci v dětských domovech v Arménii, Maroku či Srbsku.

Zlom pro mne nastal za premiéra Jiřího Paroubka. To on mě motivoval vstoupit do politiky! Jeho populismus (dodnes si pamatuju billboardy se slibem 13. důchodů) a nezodpovědný přístup k řízení země mě dovedly k rozhodnutí, že se chci sama angažovat. Když záhy vznikla TOP 09, konvenoval mi její program, odvaha prosazovat i nepopulární, ale tolik potřebné kroky, jasně proevropský postoj i ekonomicky liberální směřování. Přihlášku jsem vyplnila ještě v červnu 2009.

Nikdy bych si tehdy nemyslela, že budu dělat víc než pomáhat jako řadový člen. Podílet se na kampaních, rozdávat letáky v ulicích. Ale kolegové tomu chtěli jinak - přesvědčili mě, ať kandiduji v komunálních volbách. V 26 letech jsem na komunální úrovni, díky důvěře voličů, postupně získávala zkušenosti a odpovědnost. Uběhlo hodně času, a já dnes mohu říci, že rozhodnutí vstoupit do TOP 09 bylo jedno z nejlepších v mém životě. Chtěla bych moc poděkovat za podporu, které se mi od Vás dostává!

Občas někoho slyším, jak říká - to či ono už není stejné jako dřív. A je to pravda. Ani nemůže být! Vše se mění, je to podstata fungování světa, společnosti. Kdo se nevyvíjí a ustrne na místě, tomu ujede vlak. I TOPka se mění a vyvíjí. Jedno zůstává stejné - tvoří ji aktivní lidé, kterým záleží na okolí, na světě, v němž žijí, na budoucnosti, nežehrají na osud, ale berou ho do svých vlastních rukou. Toho si na naší straně nesmírně vážím. Že je plná talentovaných, tvůrčích osobností, s úctou k tradici, ale dbajících na prosperitu, schopných přebírat odpovědnost. Za životy své i druhých. Díky Karlu Schwarzenbergovi a Mirku Kalouskovi za to, že jim tuto možnost dali.

Přeji naší straně vše nejlepší k tomuto významnému výročí a děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich nasazení a spolupráci. Společně budeme i nadále pracovat pro prosperitu a dobrou budoucnost naší země a jejích obyvatel.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



