Pekarová Adamová (TOP 09): Tato debata jenom ukazuje, jaké priority tato vláda má

Vážené dámy a pánové.

Už tady zaznělo opravdu mnohé a nechtěla bych opakovat věci, které jste si tady mnozí vyslechli v té debatě. Já chci jenom tedy navážu-li na ten spor, který tady teď je, vysvětlit, nebo říci i z pozice členky výboru pro sociální politiku, že když jsme tuto oblast řešili za přítomnosti paní hejtmanky, poslankyně a předsedkyně Asociace krajů Mračkové Vildumetzové za přítomnosti paní ministryně Maláčové tuto problematiku na výboru, tak tam ještě nebyla jasná shoda na tom, kolik peněz tedy chybí, jaká ta částka je a diametrálně se lišily. Lišily se v tom smyslu, že tedy opravdu se jednalo o jiné řády doslova. Takže v tomhle je ten vývoj v posledních týdnech opravdu značně dynamický a já bych byla velice ráda, abychom tady alespoň našli shodu na tom, že opravdu ty peníze tam je potřeba dofinancovat. Že je to potřeba urychleně, co nejdříve, protože opravdu tady už bylo mnohokrát řečeno, co hrozí za kolaps, a jak to bude dopadat na ty nejpotřebnější a lidi, kteří potřebují opravdu tu pomoc velmi často, velmi intenzivní.

A tady tento spor, který se tady pak už vede, jestli to má být tedy do toho a toho data a takhle. Brzy nebo takhle trošku později, to si myslím, že už je tedy věcí, která je tady spíše takové špičkování mezi jednotlivými aktéry této diskuse. Já chci také přednést krátký a velice stručný návrh usnesení, kterým bychom rádi doplnili ty body, které tady už byly mnohokrát řečeny. Ale do té diskuse chci přinést ještě jiný pohled.

Včera jsem před Sněmovnu předstupovala při projednávání pořadu schůze s požadavkem, s žádostí o zařazení nového bodu. Týkal se financování jednotlivých projektů z evropských fondů, které jsou a teď pozastaveny v jejich proplácení Evropskou komisí a financuje je český stát. Jedná se v tuto chvíli o 161 milionů korun. A jeden z těch nejznámějších příkladů, který jsem taktéž zmiňovala, je linka na toustový chléb společnosti Penam, kde se jedná o 100 milionů korun. A v tomto případě jste odmítli tedy - je to samozřejmě plné právo, většina se našla pro odmítnutí zařazení tohoto bodu projednávat tuto problematiku, ale přesto k tomu chci přivést pozornost a navázat na to z toho prostého důvodu, abychom si uvědomili, na co je schopna vláda peníze najít, na co jsou posílány částky nemalé ze státního rozpočtu, a kde nám naopak tedy hrozí kolaps, protože ta vůle chybí.

Tady v tomto případě, kdy bychom 100 milionů korun neposílali na linku na toustový chléb, tak bychom si mohli dovolit v rámci sociálních služeb např. celoroční službu v azylových domech. To znamená jak ubytování, služby a provozní náklady, včetně stravy pro 913 klientů. 913 lidí, kteří mají konkrétní životní osudy, situace. Jsou to většinou maminky s dětmi, které se ocitly opravdu v nezáviděníhodné pozici, a kterým bychom mohli pomoci. Ne, máme místo toho linku na toustový chléb Penamu.

Nebo bychom mohli financovat v rámci pracovníků sociální péče 4 562 pečovatelů za měsíc, což činí 380 pečovatelů za rok. Konkrétních 380 lidí, kteří pomáhají klientům, kterých jsou tisíce. Stejně tak by se dalo hovořit samozřejmě o osobní asistenci, která by za to mohla býti. A bylo by to konkrétně 769 230 hodin takovéto práce. Osobní asistence, odlehčovací služby, pečovatelská služba. Je to 32 hodin asistence pro tisíc seniorů. Tohle všechno by za to mohlo býti, ale místo toho je linka na toustový chléb Penamu, tedy firmy, která má miliardové obraty.

Tady v tom našem, v té debatě už také zazněla jiná priorita vlády, na kterou se peníze nacházejí. Jsou to slevy na jízdné, které od začátku kritizujeme a tvrdíme, že je to nesystémové vyhazování peněz a přesně s argumentem, který jsme říkali už od samého začátku se na vás teď obracím. Tyto peníze teď chybí tam, kde jsou mnohem více potřeba. Financuje se tady sleva i pro ty, kteří si mohou dovolit jezdit za své, kteří to nepotřebují. Ale ti, kteří si pomoci sami nemohou, ti kteří potřebují, jsou odkázáni na pomoc druhých, tak těm teď tedy horko, těžko, sháníme peníze. Je to jedna třetina z té částky, která se ročně dá na slevy na jízdné. A řekněme si každý sám za sebe, a myslím, že když budete k sobě zcela upřímní, tak se shodneme na tom, že kde jsou více potřeba je zcela jasné. Jsou to právě sociální služby.

Takže tato debata jenom ukazuje, jaké priority tato vláda má, kde ty peníze je schopna bez nějakých velkých handrkování se najít. A pak se ukazuje potom tady v praxi, že když se jedná o skutečně potřebné věci jako byl v nedávné době rodičovský příspěvek, jako je v tuto chvíli dofinancování potřebných sociálních služeb, tak tam už tak jednoduchá shoda není a vláda tedy se pře. Jeden ministr s druhým, jedna ministryně s druhou, abych byla přesná, kde tedy ty peníze mají ve skutečnosti se najít, a kdo je má dát.

Myslím si, že těch usnesení už tady máme sice celkem dost na výběr, ale dovolím si přidat ještě návrh, který mi pomohl zkonstruovat pan kolega Válek, který velmi často do politiky tím, že tady je první volební období, přináší řekněme takový ten pohled zvenčí a říká: Vždyť stačí vědět, kdy ty peníze budou zaslány krajům. A to je celé. Celá ta debata není o ničem jiném, než kdy to konečně bude, aby nejistota v sociálních službách skončila, aby poskytovatelé věděli, že nemusejí propouštět a abychom my mohli uklidnit klienty, že o ty služby opravdu nepřijdou a že péče o ně bude zachována.

Proto tedy to usnesení velmi jednoduše a řekněme velmi cíleně zcela zřejmě. Dovolím si citovat:

Poslanecká sněmovna žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. 6. informovala Poslaneckou Sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje.

Je to jedno jednoduché souvětí, které si myslím, že je všeříkající a dostatečně nám dá pak odpověď, pokud samozřejmě skutečně bude ten termín dodržen, na ty otázky, které tady zaznívají už několikátou hodinu v rámci debaty.

Prosím vás o podporu tohoto usnesení, abychom mohli v tuto chvíli dát poskytovatelům aspoň jakous takous jistotu toho, že se těch peněz skutečně dočkají.

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



