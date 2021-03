Pekarová Adamová (TOP 09): To je střílení se do vlastní nohy

reklama

Děkuji za slovo. Směrem k panu poslanci Kasalovi prostřednictvím předsedajícího. Vy vycházíte z toho, že zájem v určitém čase byl jenom určité části společnosti, ale co dělala vláda pro to, aby ten zájem byl větší?

Jak dlouho jsme se tady bavili o nějaké informační kampani? O informační kampani, kterou dělají místo státu doposud stále jenom třeba města, samosprávy? Co jste udělali za tu dobu, kdy jste věděli, jak tady tahle část informací z hlediska vakcinace je pod obrovskou palbou různých trollů, hoaxů, které kolem toho běhají, jak je to velké pole dezinformátorů? Co jste pro to udělali? Připomínám, že tady v září minulého roku bylo přijímáno usnesení, které vyzývalo - Sněmovna, i vašimi hlasy tím pádem, protože my máme v opozici menšinu, takže musely tam být i hlasy vládní koalice - vládu k tomu, aby s tím seriózně pracovala. Takže vymlouvat se na takovéhle věci ve chvíli, kdy jste pro to udělali úplné minimum, a kampaň tady nezvládnete připravit ani za měsíce, měla by fungovat od příštího měsíce, jestli to stále vůbec ještě platí, tak to je prostě střílení se do vlastní nohy.

A já ještě, když tady zaznívala od pana poslance i argumentace cenou a vůbec tím hospodářstvím, připomenu jednoduchý fakt. Každý den lockdownu, který tady teď v tomhle období máme, nás stojí dvě miliardy korun. Dvě miliardy korun! Takže kdybyste objednali byť více vakcín, ať už od AstraZeneca, nebo Johnson & Johnson, tak je to pořád mnohonásobně levnější než to, že tady musíme platit tyto peníze. To je jednoduchá matematika. Ale zejména ta propagace vůbec se nechat očkovat je prostě zanedbána dlouhodobě!

