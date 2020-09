Pekarová Adamová (TOP 09): Vyhlašování nouzového stavu není nic jiného, než přiznání selhání vlády

reklama

Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená veřejnosti, dovolím si jenom velice stručně okomentovat příspěvky pana ministra Prymuly i pana premiéra k vyhlášení nouzového stavu, a to z toho důvodu, že mi tam celá řada věcí chybí.

Od pana premiéra mi chybí omluva, protože to je on, který nese plnou zodpovědnost za vládu, její kroky a její selhání. A vyhlašování nouzového stavu teď na podzim není nic jiného, než přiznání absolutního selhání a podcenění situace ze strany vlády. Ta nepřipravenost během letních měsíců, kdy byl relativně klidnější průběh epidemie, ta nás teď dohání. A kdo za to nese zodpovědnost a kdo sám v březnu před televizními kamerami z televizních obrazovek mnoha televizních stanic říkal, že ji přijímá? Ano, pan premiér. Ta omluva je tedy na místě, protože lidé jsou tím, co se děje, velmi krutě postihováni, ať už ti, kteří jsou přímo nemocní, a doufejme, že mrtvých nebude tolik přibývat, ale samozřejmě i ti ostatní, kteří jsou omezováni všemi možnými opatřeními, a to ještě další mají přicházet.

Další, co mi chybělo, bylo jasné zdůvodnění toho, že když uděláme kroky, které omezí někoho v jeho výdělečné činnosti, ať už je to podnikání, nebo je to živnostník, který se teď živí na volné noze, kdokoli, ať už jsou to zaměstnanci, tak že zároveň přijde pomoc, že tady bude mechanismus, který bude okamžitě spuštěn, a neznamená to, že omezíme například, jak už to je dnes, otevírací dobu restaurací, hospod a dalších podniků, ale budeme se tvářit, že už jsme pomohli v minulosti dost. Ti lidé balancují na hraně propasti. A mnozí do ní spadnou, pokud včas nezasáhneme.

TOP 09 v tomto směru připravila odškodňovací zákon. Předkládáme ho v tomto týdnu. A já pevně věřím, že pokud to myslíte vážně s tím, že nechcete, aby ekonomické dopady byly hluboké, tak podpoříte tady tuto naši iniciativu. Je to jasně zákonem daný mechanismus, který dá všem jistotu, že pokud dojde k jakýmkoli restrikcím a opatřením, která budou mít dopad na podnikání, na živnosti lidí, tak zároveň stát podá okamžitě pomocnou ruku, bude mít tu povinnost. To si myslím, že to je jediné, co v tuto chvíli může veřejnost uklidnit. Píší nám opravdu stovky lidí, kteří jsou právě v těch dotčených byznysech zaměstnaní, či je provozují, že už balancují na hraně. Pojďme jim dát alespoň tu jistotu, ale samozřejmě zároveň i pomoc.

Já vás žádám, abyste zároveň zveřejnili data, informace, jak pracujete s pandemickým plánem České republiky. Všichni víme, že ministr Vojtěch přes léto dal ústřední epidemiologické komisi prázdniny, že se ani jednou nesešla čtyři měsíce, a že i pandemický plán byl i na začátku epidemie aktivován pozdě. Nebylo podle něho postupováno ze začátku roku, když už epidemie byla v okolních státech, když už byla na všech kontinentech. A dodnes se podle něj nepracuje. Chci znát informace, proč tomu tak je a kdy to bude napraveno.

Zároveň vás žádám, aby už se nestalo to, co se děje bohužel i po nástupu nového ministra zdravotnictví, že jsou ve veřejném prostoru, v médiích publikovány polotovary. Nejsou to hotová rozhodnutí, ale je to jenom jakási úvaha. Dám příklad konkrétně z víkendu, kdy došlo k tomu, že v jednom diskusním pořadu pan ministr říká, mohli bychom školy zavřít do středy, anebo taky v pátek, a také budou menší možnosti se shromažďovat, buď dvacet, nebo deset lidí maximálně. To jsou přece polotovary. A když se zeptala redaktorka na to, jestli se to dotkne i svateb a bude to třeba třicet lidí, tak pan ministr jenom přikývl, asi třicet lidí.

Myslím si, že takto komunikace nemá vypadat. To je příklad toho, jak jenom znejisťujete lidi. Jak dáváte jen nějaké dílčí úvahy do veřejného prostoru, které už si pak žijí vlastním životem a které nepřinášejí to, co tady od samého jara po vás žádáme. Aby byla jasná konkrétní komunikace, abyste se i vy mezi sebou předtím dohodli. To už snad bylo tolikrát zmíněno, jak to dopadlo se školami a s ředitelským volnem a ministrem Plagou, že už to nemusím ani připomínat.

My za nás nabízíme samozřejmě jako vždy, protože to děláme po celou dobu epidemie, odbornou pomoc. Ať už v oblasti zdravotní, nebo ekonomické. Předkládáme vlastní návrhy a chceme být maximálně konstruktivní. Protože nám skutečně v tuto chvíli nejde o žádné politické body, ale jde nám o životy lidí, o jejich zdraví. O to by nám všem mělo jít především.

Chci ještě apelovat na jednu opomíjenou oblast. Šíří se obrovské množství dezinformací, které se týkají koronaviru, které se týkají očkování atd. Buďte, prosím, vládo v tom aktivní. My v tom také jsme proaktivní a podáváme pomocnou ruku. Protože to je věc, která je velmi nebezpečná a která veškeré úsilí, které teď mají na svých bedrech zdravotníci, ať už lékaři, nebo zdravotní sestry a další, ale i celá řada dalších zapojených odborníků, velmi podrývá. Prosím, buďte v tomto mnohem důslednější a aktivnější.

Myslím, že je teď zásadní, aby nouzový stav, pokud jej máte využít, byl dobře komunikován, a abyste dali lidem jistotu toho, že ta opatření skutečně zavádíte na základě fakt, která jsou dostupná.

My tady slyšíme o tom, jaké je současné reprodukční číslo. Ale zároveň slyšíme, že celá řada případů není vytrasovaná, protože to prostě hygieny nestíhají. Tady ty odhady jsou samozřejmě složité udělat, ale prosím zveřejňujte, maximálně zveřejňujte veškeré informace. A nestavějte se zády, tak jak jste to dělali doposud, k našim návrhům, které jsou konstruktivní, vycházejí od odborníků a které mohou značně pomoci a ulevit lidem v této zemi. Ať už po stránce zdravotní, nebo ekonomické. My se k nim nechceme otáčet zády a chceme, abyste s námi tyto věci komunikovali, proto se připojuji k prosbám, aby i v tomto období podzimu jsme více komunikovali na úrovni předsedů stran. Na jaře se to povedlo jenom párkrát, pojďme to udělat tentokrát lépe a snad tím pádem i lépe zvládneme celou epidemii.

A závěrem chci, abychom dali lidem jistotu tak, jak jsme se snažili společnými silami vymyslet způsoby, aby mohli volit i lidé z izolace či v karanténě. Aby se nebáli k volbám přijít. Připomeňme, že Ministerstvo vnitra ještě v červenci tvrdilo, že holt ti lidé přijdou o toto své základní právo. My nechceme, aby přicházeli o jakákoliv svoje práva a nechceme, aby přicházeli i o možnost třeba, která se musela stát na jaře, tedy možnost vycestovat za hranice atd. I volební právo je jedno z těch, která jsou základní. A já jsem ráda, že se to podařilo vymyslet a že se podařilo, a doufejme úspěšně teď už to můžeme teprve zaklepat zrealizovat. Proto prosím lidi, aby k volbám přišli a také, aby tím zhodnotili, jak vláda epidemii zvládá či nezvládá. Děkuji za pozornost.

