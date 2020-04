Pekarová Adamová (TOP 09): Vyjádření jednotlivých představitelů vlády.jsou rozdílná

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, milá veřejnosti.

Já bych chtěla začít poděkováním, poděkováním všem občanům České republiky, kteří velmi trpělivě dodržují veškerá nařízení a opatření, která významně zasáhla do jejich práv. Většina, naprostá většina se opravdu v této těžké situaci semkla a chová se velmi zodpovědně a patří jí za to náš velký obdiv a s pokorou za to velmi děkuji. Ta trpělivost ale samozřejmě nemůže být bezedná. A k tomu, aby i nadále lidé takto spolupracovali a byli takto zodpovědní, mají také právo vědět, co bude dál, jak se situace bude vyvíjet. A byť by samozřejmě ta budoucnost byla v mnohém ještě stále zakrytá pochybnostmi a byla ve své podstatě jenom v možných variantách, tak je fér a je v tuto chvíli nutné to veřejnosti sdělit. Můžeme tomu říkat jakkoliv, ale já bych to nazvala tak, jak k tomu přistupují v okolních zemích - v Německu a v Rakousku - exit strategy, tím exitem nebo respektive návratem k běžnému životu, na který jsme byli zvyklí. A ta cesta samozřejmě nebude jednoduchá a určitě bude ještě dlouhá. Ale ve chvíli, kdy před nás předstupuje vláda s žádostí o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, tak bych naprosto očekávala, že součástí této žádosti bude právě i takto detailní zdůvodnění - tato strategie.

Bohužel, byť jsem velmi pečlivě poslouchala pana premiéra, na celou řadu otázek, které si veřejnost klade, které si klademe určitě i my všichni, jsme odpovědi nedostali. A naopak v mnoha případech bych řekla, že v posledních dnech jsme víc a víc znejisťování, protože opravdu ta vyjádření jednotlivých ministrů, členů Ústředního krizového štábu, jako je pan Prymula, jsou odlišná. Liší se zcela diametrálně. Ten první požadavek, o který vás tady chci požádat, je, prosím, zveřejněte tuto strategii, podle které teď budete postupovat, podle které, doufám, a myslím si, že je to přirozené pro krizové řízení, snad už postupujeme nějaký ten týden. Nouzový stav tady teď chceme prodloužit. Jak to tedy fungovalo doposud? Protože pokud vezmu v potaz, že teprve včera, což je 37 dní od prvního nakaženého v České republice, ministr zdravotnictví ustavil odbornou skupinu epidemiologů, jak tady zaznělo v řeči premiéra a jak jsme se dozvěděli i v médiích, tak se potom ptám proč až tak pozdě. Jak fungovala rozhodování o jednotlivých opatřeních a všech dalších věcech do té doby? To mi rozhodně na klidu nepřidává a myslím si, že ani nikomu ve veřejném prostoru, nikomu z občanů. Myslím si, že klíčem k tomu, abychom vyšli z této krize a abychom z ní opravdu vyšli nejenom poučeni, ale také posíleni, je férově a pravdivě, ale také úplně informovat, informovat o tom, co všechno se má dát a proč se tak děje.

Vy jste dnes, pane premiére, řekl, že po Velikonocích vláda zasedne a můžete představit scénáře. Já se ptám proč až po Velikonocích? Jak to, že už dnes je tady nemáte? Jak to, že už teď vláda po těch všech zasedáních, která má skoro každý den, nepřichází právě s těmi scénáři. Mimochodem přesně při minulém jednání Sněmovny jsme o toto žádali a opakovaně o to žádáme i na našich schůzkách, které proběhly. Takto to vypadá, že více než plán vládne celé té situaci chaos. Protichůdnost jednotlivých vyjádření tedy na klidu nepřidá a v tomhle bychom se také mohli inspirovat, protože v Německu má vláda ve strategii jasně zadanou mlčenlivost do chvíle, než začne vždycky jednotlivou věc uvádět v život.

Tedy jinými slovy, nesdělují se veřejnosti jenom názory, podněty, nesděluje se jí nějaký nápad, ale sděluje se jí až to rozhodnutí, které je platné a které skutečně chtějí uvést v život. Každé takové rozhodnutí by mělo být jasně odůvodněno, proč je potřeba, proč je nezbytné a jak je provázáno s krizovým plánem. To jsou základní otázky, které musí být zodpovídány okamžitě s tím, když se jakékoliv nařízení vydává. Tohle není možné podcenit a tohle je přesně to, co vede k důvěře lidí, že jejich trpělivost má pokračovat a že skutečně se mohou spolehnout na to, co bude.

Myslím, že teď nás napadá, celou řadu z nás, ohromné množství otázek. Já bych chtěla alespoň některé z nich tady slyšet zodpovědět. Myslím si, že na to má právo zejména veřejnost a že k prodloužení nouzového stavu musíme vědět, nač jej vláda chce použít. Pokud by to mělo být tak, jak slyšíme z médií od ministra vnitra pana Hamáčka kvůli nákupu ochranných pomůcek, aby mohl pokračovat i nadále mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, tak nabízím řešení. Nemusíte v tuto chvíli prodlužovat nouzový stav, nemusíme jej tady mít dalších 30 dní, stačí upravit tento zákon. Ve zrychleném řízení jsme schopni teď předkládat - nebo jste schopni jako vláda, protože to může jenom vláda v tuto chvíli, tak jste schopni předkládat celou řadu zákonů. Pojďte tedy předložit i takový, který tohle konkrétní opatření vyřeší, který tady v tuto chvíli nabídne východisko. My se rádi sejdeme a rádi takovouto novelu podpoříme. Velice rádi. Pokud je to ten hlavní důvod, tak máme řešení. Pokud jsou další důvody, tak ale chceme znát jejich jasnou charakteristiku, chceme je slyšet.

Slyšeli jsme mnohé o chytré karanténně - jeden z příkladů toho, jakým způsobem vláda tedy počítá v dalších týdnech zacházet s pohybem lidí. Zatím máme ale velmi málo informací o tom, jak přesně bude vyhodnocovat fungování, které započalo v rámci testovacího režimu na Jižní Moravě. Chceme tedy vědět, jak to vypadá v současné chvíli, jak vypadá ta fáze, která už probíhá. Chceme znát jasné záruky, že opravdu bude tato karanténa jenom dočasná, a s těmi daty, která se sbírají, bude nakládáno naprosto citlivě dle zákona, a že skutečně nebude v tuto chvíli žádná pochybnost veřejnosti nad tím, že by mohla být jakkoliv zneužita. To je jedna z otázek, která určitě řadu lidí napadá.

Chceme vědět, jak pokračuje plánování v oblasti zdravotnictví. To je teď samozřejmě jedna z těch hlavních oblastí, na kterou upínáme všichni zrak. Jak to bude pokračovat dále s pacienty, kteří nejsou teď tedy pozitivní, co se týče koronaviru, ale kteří mají jiné zdravotní problémy. Není tady méně lidí, kteří by potřebovali zdravotní péči kvůli infarktům, kvůli rakovině a dalším velmi závažným nemocem. Tato péče se zatím přesunula do takového nouzového stavu též, to znamená, že se řeší opravdu jenom to nejakutnější. Ale my teď potřebujeme znát, jak to bude dále s pacienty, kteří potřebují tuto pomoc, kdy se začnou rušit restriktivní opatření, která se týkají třeba rodiček, jak to bude vypadat s preventivní péčí. Nesmíme také zapomínat na to, že pokud ji teď budeme dlouho odkládat, tak do budoucna tím vytváříme velký problém, protože těch nemocí určitě neubude. Pojďte nám na toto dát jasnou odpověď. Řekněte, jak chcete chránit rizikové skupiny. Nejsou to jenom podle věku senioři, ale jsou to lidé, kteří mají nějaká chronická onemocnění, kteří mají sníženou imunitu. Víme, že tohle je velký problém, a jak tedy chcete k nim přistoupit? Ve chvíli, kdy od části vlády slyšíme, že by se mělo začít s imunizací, s tzv. promořováním, tak od druhé slyšíme, že nikoliv, ale v případě, že k tomuto budeme tedy nakonec přistupovat, jak to konkrétně bude s ochranou rizikových skupin? Jak to bude fungovat? Lidé se potom samozřejmě velmi obávají a tyto obavy je potřeba rozptýlit. Jak to bude tedy s ochranou i všech dalších skupin obyvatel, co se týče ochranných pomůcek? V jednu chvíli byla informace, že se budou rozesílat roušky. Platí to stále ještě? Byly vůbec distribuovány některé z nich, anebo se od toho ustoupilo? Jak to vypadá s dalším uvolňováním restrikcí, které se týkají každého z nás, každého běžného života, co se týče škol, co se týče otevření hranic. To jsou zásadní otázky, které si lidé kladou.

A samozřejmě testování a počty otestovaných osob. Také se liší výrazně sliby od reality, protože pokud se podíváte do starších vyjádření, která byla v médiích, tak ještě na konci minulého měsíce byl příslib 10 tis. a nakonec až dokonce 20 tis. testů denně. Zatím se k tomuto číslu neblížíme, jsme ani ne na polovině. Kdy tedy bude dosaženo tohoto konkrétního slibu v oblasti testováním, kdy už tedy se můžeme spolehnout na to, že ta realita se bude blížit k těm slibům?

Domovy pro seniory. Jedna z oblastí, která zůstala velmi podceněna. Až po mnoha týdnech docházelo k vybavení těchto zařízení ochrannými pomůckami a mnohá z těch nařízení, která byla domovům pro seniory následně, až když se ukázalo, že i tam se objevila nákaza a začali umírat lidé, tak začala být ta opatření, která měla být v nich provedena, nařizována, ale byla často mimo realitu proveditelnosti. Opraví to tedy ti, kteří je vydali? Opraví to Ministerstvo zdravotnictví tak, aby vůbec bylo možné je skutečně dodržet, a pomáhá tak, aby v těchto domovech se dále nešířila nákaza a aby ti nejzranitelnější nebyli i dále jí vystaveni? Mnohé obce teď se snaží a velmi suplují právě v této oblasti stát. Jsou příklady obcí, které vlastními silami zajistily laboratoře na testování personálu v domovech pro seniory. Snaží se všelijak sehnat materiál, který je k tomu potřebný, snaží se pomoci tak, aby tedy lidé nemuseli mít takový strach. Strach je totiž v tuto chvíli to, co nás paralyzuje, a je zcela pochopitelný, ale my musíme dělat všechno pro to, aby tedy nepokračoval v těchto zařízeních takovýto vývoj.

A v tomhle směru opět jsou rozdílná vyjádření jednotlivých představitelů vlády. Něco jiného říká paní ministryně Maláčová, něco jiného pak říká pan ministr zdravotnictví. Jeden chce testovat úplně plošně, druhý říká, že to není možné. Jeden říká, senioři mají být v nemocnicích, i když mají lehký průběh. Druhý říká, to není možné. Mohli byste se prosím nejdříve, než začnete mluvit veřejně do médií, tady o těchto věcech nejdříve domluvit mezi sebou? Protože jakmile to neděláte, jakmile se nedohodnete a působíte takto, tak tím tu trpělivost lidí skutečně zkoušíte, a tím velmi hazardujete s tím, jak nadále budou schopni dodržovat ta opatření, a mezi lidmi pak roste zbytečně další strach a obavy.

Protichůdných vyjádření by byla celá řada dalších. Takže já jsem tady uvedla jenom některé z příkladů, a já se proto tedy chci znovu dotázat na tu strategii. Chci požádat o to, abyste nám ji předložili, abyste alespoň řekli, podle čeho budete pokračovat, a jak konkrétně hodláte vyhodnocovat, že kroky, které děláte, jsou úspěšné. Na základě jakých parametrů? Odhalte také, kdo konkrétně se podílí na rozhodování o těch jednotlivých krocích v odborné sféře, to znamená, kdo jsou ti odborníci, se kterými se radíte v rámci epidemiologických plánů, když už jste je tedy až včera ustanovili.

Myslím si, že v tomto směru buďto byste měli uvést na pravou míru, že už do té doby s nimi spolupracujete opravdu na denní bázi, anebo jste - a byl to tady jen přeřek, který tady zazněl, anebo je opravdu představte a řekněte, jak budete dále pokračovat.

Já chci poděkovat všem, kteří se v této nelehké situaci ocitají nejenom v první linii, ale i všem rodičům, kteří teď pečují o své děti doma a zastávají úlohu školy, kteří se snaží pečovat i na dálku třeba o své prarodiče, o své starší rodiče, je to pro všechny nelehká situace. Děkuji jim za tu trpělivost, kterou stále mají. Ale aby mohla pokračovat dále, tak prosím vládu o to, aby seznámila s tou exitovou strategií všechny občany, aby dnes při prodlužování nouzového stavu to sdělila sněmovně. A my jsme ochotni ve chvíli, kdy bude zodpovězeno na tyto dotazy, podpořit prodloužení nouzového stavu o nezbytně dlouhou dobu, za kterou rozhodně nepovažujeme měsíc, ale bez problémů jsme schopni podpořit, pokud bude zodpovězeno prodloužení o čtrnáct dnů, nebo do 30. 4. Ale myslím si, že v tuto chvíli dávat další delší čas, není nutné.

My jsme ochotni se kdykoliv znovu sejít a rozhodovat o tom znovu. Mimochodem máme řádnou schůzi svolanou, takže na ní je bez problému možné takovýto bod zařadit. A není nutné v tuto chvíli ji prodlužovat až o třicet dní, ale je nutné zodpovědět na celou řadu otázek, které visí ve vzduchu nezodpovězeny.

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



