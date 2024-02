Peksa (Piráti): Šmírování do svobodné Evropy nepatří

reklama

Šmírování do svobodné Evropy nepatří.

Co mají společného maďarský student, polský senátor nebo francouzský prezident Emmanuel Macron? Všichni se stali oběťmi vojenského špehovacího spyware Pegasus.

Zneužívání spywaru autoritářskými vládami má ale zřejmě své hranice. Například v Polsku teď nová vláda zakládá vyšetřovací komisi, která se má věnovat právě zneužívání spywaru bývalou Kaczynského vládou proti opozici a novinářům, která vedla až k manipulaci voleb 4 roky zpátky.

Co že to vlastně je Pegasus? Jde o vojenský špionážní software, skrze který se vlády dokážou nabourat do mobilů naprosto kohokoliv, aniž by si toho byla oběť vědoma. Získané informace ze šmírování pak vlády zneužívají k diskreditaci opozice a zlepšení svých šancí třeba ve volbách.

Podobné špionážní metody pamatujeme možná tak z dob bývalých režimů, ne z kuchařky alespoň „na oko“ evropských demokratických členských států. Už proto jsme kvůli kauze Pegasus dva roky zpátky vytvořili speciální vyšetřovací komisi v Evropském parlamentu, která se zneužívání spywaru po celé EU věnuje.

Evropa má být majákem svobody a demokracie po celém světě. Pokud ale některé vlády konají naopak, mají za své činy nést následky. Nesmíme nechat právní stát v Evropě padnout!

