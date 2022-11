Peksa (Piráti): V Česku máme silnou fosilní lobby

reklama

Naší svobodě je 33 let. To je pěkné číslo a já mám dneska dvě věci k tomuhle výročí. Zaprvé je to přesně rok, co jsme s Danuší Nerudovou debatovali na Václavském náměstí o budoucnosti Evropy. Dneska je Danuše horkou kandidátkou na prezidentku. Danuše podporuje přijetí eura v Česku, což je pro mě osobně hodně důležité kritérium. Stejně jako to, že podporuje manželství pro všechny i rovná práva a příležitosti. Je smutné, že tohle je v Česku 33 let po sametové revoluci pořád věc, která je braná jako něco nadstandardního, má to být normální. Danuše by tedy rozhodně byla příjemnou změnou oproti pánovi, co teď Hrad okupuje. Třeba taky proto, že aktivně mluví o vážnosti klimatických změn. A to mě přivádí k druhé věci.

Minulý týden probíhaly na univerzitách klimatické stávky. Zástupci Univerzit za klima dali dohromady velmi dobré požadavky na vládu. Překvapuje mě, že na ně je tak malá politická odezva. Kdy jindy než 17. listopadu bychom se měli bavit o tom, jaké jsou vlastně podmínky svobodného života a demokracie a co je dneska ohrožuje? Na hořící planetě totiž pro svobodný život nezbývá mnoho prostoru a je to i otázka toho, jak si ceníme života budoucích generací, v jakých podmínkách budou žít. Je potřeba objektivně přiznat, že česká vláda v čele s ODS opravdu pro klima nedělá dost, pár tweetů z klimatické konference COP27 na tom nic nespraví. Všichni vidí, jak pak mluví jednotliví poslanci a vládní činitelé. Už jen to, že se tu pořád musíme dohadovat o tom, jestli teda obnovitelné zdroje (OZE) jsou cesta, nebo ne. Přijde mi to směšné, když všude po Evropě vidíme, že to funguje a že to navíc lidem snižuje účty za energie.

Vyloženě trapní mi přijdou klasičtí trollové na Twitteru, ale i vedení některých fakult, pro které jsou protestující havěť, která narušuje výuku. Hodně to připomíná výroky Miroslava Štěpána o studentech v roce 1989. Kdo nevidí vážnost situace po tom všem, co se ve světě děje, tak už je jen zabedněnec ve své vlastní ideologii, kvůli které nechce vidět fakta.

V Česku máme silnou fosilní lobby. Můžete se o ní dočíst třeba na Deníku Referendum, který v tomhle ohledu dělá dobrou práci, bohužel je ale skoro jediný (čest výjimkám).

Proč se na české mediální scéně pořád potkáváme s lidmi, kteří ohledně klimatické změny šíří nesmysly a někdy i vyslovené lži, a jestli to nějak souvisí s tím, kdo vlastní nejčtenější média (máváme panu Babišovi a Křetínskému), na to nechť si každý udělá názor sám. Problém ale je, že tyhle nekonečné bludy nás všechny finančně poškozují. Kvůli téhle lobby se u nás nerozvíjí moderní čisté zdroje nebo komunitní energetika. Česko kvůli tomu zaostává za zbytkem Evropy, rostou nám ceny energií a za pár let budeme fakt nešťastní, že jsme nezačali dřív.

Naštěstí se doba posouvá a právě během těch stávkových dní jsme myslím dali dohromady další zajímavý projekt, který pomůže zlepšit českou debatu o klimatu a energetice. Je dobré si uvědomit, že pro fosilní byznys je to vlastně celé debata o penězích, a je dobré vidět před sebou fakta, kdo na čem vydělává a z jaké kapsy to vlastně jde.

