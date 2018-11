Pernica (KSČM): Co nás čeká v příštích měsících

Bilance úspěchů i toho co nás čeká je a bude vždy v našich rukou i každého jednotlivce. Jsou připravovány různé změny, které ovlivní náš život. V současné době se objevují první zprávy o tom, že zdražení emisních povolenek způsobí i zdražení tepla zvláště tam, kde lidé využívají centrálního vytápění. Objevují se však i první připomínky, které navrhují snížení DPH a tím i snížení ceny tepla.



Vláda uvažuje o tom, aby se krajské silnice vrátily pod správu státu. Věřme tedy, že s tímto bude spojeno i větší množství peněz na jejich údržbu a opravy nežli tomu bylo dosud. Veškerá opatření, která jsou v poslední době diskutována by měla být rozhodně výhodná pro občany. Jsou však i věci, se kterými máme problém. Ať už se jedná o zahraniční vojenské mise, inkluzi či pomalé řešení financí pro sport. Právě sport je jednou z oblastí, na kterou by měl být kladen zvláštní zřetel. Sport dětí a mládeže může pomoci v boji proti návykovým látkám. Na každé obci či městě bývala poměrně dobře udržovaná hřiště, která dnes jsou ve stavu, kdy malé sportovní kluby nemají peníze na jejich údržbu, rekonstrukci zázemí, mzdy trenérů a tím i na nábory dětí. Jak dlouho bude ještě probíhat různé handrkování kolem Národní sportovní agentury nelze prakticky odhadnout. Děti, které se věnují pravidelnému sportování mají i lepší zdravotní kondici. Vysedávání u počítače není pro ně rozhodně to nejlepší. V poslední době průzkumy odborníků deklarují zvýšenou konzumaci alkoholu a to, že věk těchto konzumentů se neustále snižuje. Hledejme tedy možnosti, jak děti a mládež zaujmout např. sportem a tím i zabránit jejich inklinaci k zmíněnému alkoholu. Sport je třeba podporovat i ve vztahu k dospělým a seniorům. Věřme tedy, že skončí žabomyší války a tento problém se podaří vyřešit dřív, nežli dojde k zániku mnoha sportovních klubů a to v závislosti na nedostatku finančních prostředků.



Dalším problémem, který je třeba urychleně řešit je dostupnost lékařské péče. Především v malých městech začínají chybět praktičtí lékaři. Ordinace se uzavírají a lidé tak musí za lékařskou péčí dojíždět. Zvláště pro starší občany je toto problém. Motivace mladých lékařů by měla pomoci situaci vyřešit. Je však nutné, aby tato opatření a pomoc lidem na menších městech organizoval stát.



KSČM bude i nadále důrazně prosazovat, aby se nerostné bohatství vč. vody vrátilo do rukou státu. Naše republika má velký potenciál v lidech, kteří dokáží svou prací pomoci, aby nedocházelo k tomu, že se staneme pouze jakousi montovnou.



V poslední době se snížila nezaměstnanost, přesto však najdeme oblasti, kde lidé práci sehnat nemohou. Ať už je to z důvodu věku, nemožnosti rekvalifikace či dojezdu za prací do okolí. Proto je velmi nutné, aby se stát i nadále zamyslel nad tím, jak tuto situaci řešit zvláště v malých obcích. Bylo by škoda, aby kdysi prosperující obce se staly pouze rekreační oblastí. Život ve městech je dražší nežli život na vesnici. Vesnice však potřebuje podat pomocnou ruku v rámci vybavenosti a možnosti pracovních příležitostí pro ty, kteří se zde rozhodnou žít trvale. Věřme tedy, že i tento problém se pomalu podaří vyřešit. Program KSČM v rámci komunálu navrhuje spoustu dobrých řešení, která lidem život mohou usnadnit.



Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM

Převzato z profilu.

Bc. Emil Pernica, DiS. KSČM



