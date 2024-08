Pernica (KSČM): Komentář k nově nastavenému systému parkování v Blansku

Dne 1. 5. 2024 nabylo účinnosti nařízení týkající se zpoplatnění parkovacích ploch na určených místech v Blansku.



Nutno podotknout, že parkovací plochy, které před účinností tohoto nařízení nebyly zpoplatněny (zejména se jedná o plochy u železniční zastávky Blansko město, u železniční stanice Blansko a u autobusové stanice Blansko) byly označovány živelně, zmateně a chybně. Tomuto zásadnímu nařízení nepředcházela dlouhodobější intenzivnější informační kampaň a občané byly postaveni před hotovou věc několik dnů předem. Změny v parkování doprovázely zmatné články na webových stránkách města a na webových stránkách Služeb Blansko.



Na základě technických chyb musela být parkovací místa několikrát přeznačována, komplikovalo to parkování i využívání majetku občanů, kteří ho mají v blízkosti parkovacích ploch. První dny nefungovaly automaty, nefungovala aplikace.



Nejhorší rozhodnutí, které rada města mohla přijmout, bylo zpoplatnění parkování u vlakové železniční stanice, vlakové zastávky a autobusové stanice. Nejen že se tím prodražilo cestování veřejnou dopravou za prací, studiem či do zdravotnických zařízení, ale hlavně se vytvořila umělá překážka v odstavování aut na kapacitních parkovištích a přesednutí do veřejné dopravy. Když se parkoviště otevíralo, bylo koncipováno, jako parkoviště park and ride (zaparkuj a jeď – myšleno jeď veřejnou dopravou).



Absurdním zpoplatněním se tento dlouhodobě fungující koncept zadupal do země. Je to systémově špatně. Radní se uzavřeli ve své bublině, když jim nedošlo, že kvůli tomu přibude v krajském městě Brně více aut, což samozřejmě nikdo nechce. Je to zvláštní, když si uvědomíme, že v radě města sedí dva krajští zastupitelé.



Druhotný efekt je ten, že lidé, kteří zásadově nesouhlasí s placením parkovného, když chtějí přestoupit na veřejnou dopravu, začali parkovat svá auta např. v ulicích Těchovská, před supermarket Albert, dále na ulice Antonína Dvořáka, Mahenova, Masarykova apod. Svým nařízením blanenští radní do těchto ulic auta vytlačili a tím zkomplikovali dopravu v uvedených ulicích. Radní se mohou honosit, jak je parkování levné, když si ho lidé předplatí, ale zásadní je to, že byla vytvořena zcela zbytečná umělá překážka v odstavování vozidel.



Ohlasy blanenských občanů jsou silně kritické a se zpoplatněním parkovacích ploch v uvedených místech zásadně nesouhlasí. Dokonce i dopravní inspektorát Policie ČR zaujal negativní stanovisko.



Pokud mají radní pocit, že chtějí řešit změny v parkování, ať tak činí v centru města a u nemocnice, ale vyzývám je, ať ze svého nařízení vyjmou zónu II – oranžová (plochy u železniční zastávky Blansko město, u železniční stanice Blansko a u autobusové stanice Blansko).



Mnoho lidí si řekne, že parkovné zkrátka platit nebude a pro celou cestu do práce začnou využívat auto. Už nebudou v Blansku přestupovat na vlak a dostaneme se přesně tam, co se řeší už přes dvě dekády, aby občané využívali místo aut veřejnou dopravu.

Bc. Emil Pernica, DiS.

zastupitel města Blansko

Bc. Emil Pernica, DiS. KSČM



kontrolní výbor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky