Pernica (KSČM): Naslouchejte také hlasům opozice

V úterý 20. 6. 2023 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Zdůrazňuji, že se Blansko zbytečně zbavuje pozemků před budovou TOP Autosalonu Blansko (pod kterým vedou inženýrské sítě), kdy hlasování o odprodeji pozemků prošlo o jeden jediný hlas. Předpokládal jsem, že doby, kdy se obce a stát bezhlavě zbavovaly důležitých pozemků a majetku jsou dávno pryč. Víme, jak to dopadlo v 90. letech minulého století, kdy se pokoutně za směšné ceny rozprodal státní či obecní majetek za stovky miliard. Dodnes toto memento minulosti brzdí rozvoj mnoha měst vč. Blanska. Současná koalice se zkrátka nepoučila.



Velkým problémem, který nás trápí je budova krytého bazénu. Tato ostuda několika předchozích vládnoucích koalic, kdy se zkrátka ignoroval fakt chátrání stávající budovy krytého bazénu nás dovedl k tomu, že je krytý bazén uzavřen a minimálně několik dalších let ještě bude. Dle mého názoru jsou termíny jednotlivých etap stavby podceněné. Pokud se stavba vůbec zrealizuje, tak mám silné pochybnosti o tom, že se zkušebního provozu dočkáme už v rozmezí srpna - prosince 2025, jak je plánováno.

Dále jsem upozornil, aby se město s ohledem na další plánovanou výstavbu bytů a domů v různých částech Blansko poučilo od marasmu, do kterého se dostala ČR, a tím mám na mysli nedostatek kapacit na středních školách. Měli bychom se poučit a začít analyzovat populační křivku, jestli má město dostatek kapacit v mateřských a v základních školách. Toto už jsem navrhoval v minulém volebním období, ale tehdy jsem vyslyšen nebyl.

Nyní, když vidíme do jakých nešťastných situací se mohou rodiny s dětmi dostat, tak bychom na tom měli začít pracovat. Abychom věděli, jestli se všechny tříleté blanenské děti dostanou do mateřských škol, jestli se všechny šestileté blanenské děti dostanou do základních škol. A to nejen příští školní rok, ale s výhledem na 5 let. Protože na rozdíl od středních škol, které zřizují kraje, tak mateřské a základní školy zřizují města.

Chtěl bych vedení města požádat, aby se tento návrh nezaložil, protože to je problém, který třeba nyní nevidíme, ale může nás nemile překvapit. Pokud se zjistí, že kapacity škol a školek jsou nedostatečné, tak se musí začít pracovat na jejich rozšíření a to je práce na několik let.

Bc. Emil Pernica, DiS. KSČM



