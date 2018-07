Pernica (KSČM): Zvířata se neumí sama bránit k lidské zrůdnosti

Šelmy to mají těžké. Hrůzné záběry tygřích jatek zveřejnili částečně celníci a detektivové. Otřesný byznys vydělával miliony, etika šla stranou. Z jednoho usmrceného tygra získali tito ,,obchodníci“ téměř 30 milionů. Číslo však nemusí být konečné. Soukromí chovatelé vlastní podle dostupné evidence 130 tygrů. Je to číslo nahlášené na krajských úřadech. Jak je tomu doopravdy ukáže čas a kontroly. Projekt inspirovaný v zahraničí snad pomůže.



Česká inspekce životního prostředí začíná evidovat tygří DNA. Evropská databanka může při pečlivé evidenci obdobným kšeftům zabránit. Chystá se i novela zákona, která podmínky chovu zpřísní. Šelmy by se mimo ZOO neměly vůbec chovat. Zda tomu tak bude uvidíme. V České republice platila pro chov šelem dosud pouze obecná doporučení. Kam až tato benevolence dospěla ukázal případ zabíjení tygrů z důvodu zisku. Je nutné, pokud vidíme ve svém okolí podivné zacházení se zvířaty na toto upozornit. Zvíře si rozhodně nezaslouží špatné zacházení a týrání.



Jsme lidé a je třeba si toto uvědomit i ve vztahu ke zvířatům a chránit je před nelidským chováním.



Bc. Emil Pernica, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva města Blansko

Převzato z profilu.

Bc. Emil Pernica, DiS. KSČM



kontrolní výbor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bylo mi z toho blbě. Mrtvé tygry vařili několik dní. Zestárli, už nebyli dost dobří do cirkusu. Šlachta objasnil drsný policejní zátah Vaňousová (TOP 09): Týrání zvířete může skončit násilím na lidech Luzar (KSČM): Zvíře není věc Petice za zpřísnění trestů za týrání zvířat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV