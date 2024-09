Peštová (ANO): Cena povolenek stoupla dávno před energetickou krizí. Moc dobře to víme

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale dáme si říct, dáme si říct - na svého ctěného předřečníka. Když chceme začínat, tak začneme v roce 2005, tam ty emisní povolenky vznikaly. 2005. Pak se dělal monitoring. 2007 se zaváděly. Takže koukněme se ještě hlouběji do historie. Nebudeme koukat na nějaké 2017, 2018. Když už se chceme koukat na 2017, 2018, tak já jsem to tady řekla na mikrofon. My jsme říkali, že o tom se mluvilo, že se uvede v život EU ETS 2. Ale jasně jsme řekli, že bez dopadových studií neexistuje. To jsme řekli, to je zaznamenané. Opravdu, bez dopadových studií neexistuje. Kde jsou ty dopadové studie? Kde jsou? (Reakce z lavic ODS: V Německu.) A řekli jsme jednoznačně, že každý členský stát bude mít svoji dopadovou studii, protože má jiný energetický (nesrozumitelné), má úplně jinak nastavenou ekonomiku. A kde jsou ty dopadové studie? Vždyť jsem to četla v tom stanovisku, ani do komise RIA to nešlo, protože bylo málo času.

Pan ministr už mi utekl, protože se bojí, že to ještě tady znovu do něj našiju, ale já si ho najdu. (Pobavení v sále.) Opravdu, po tom, co jsem domluvila, tak pan ministr se najednou vypařil. Ale je to jedno, aspoň tady mám pana ministra Hladíka. Možná že mi odpoví on. Ještě nějaké si tady zavolám. Takže v každém případě my jsme žádali studie dopadů.

A co se týče těch emisních povolenek, tak ty emisní povolenky nestouply v důsledku toho, že byla krize nebo že byla válka na Ukrajině. Ty stouply ještě dávno před tou energetickou krizí. Moc dobře to víme. Takže nebudeme slučovat věci, které jsou neslučitelné. Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



