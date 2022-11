Peštová (ANO): Je to zoufalý čin, je to populistické. Okrádáte devadesátileté

reklama

Já si tady ten step uklidím, jestli dovolíte. (Přisunuje stupínek.) Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Možná teď asi zvednu nějakou vlnu nenávisti, ale jsem na to připravena. V každém případě, nejsem nejmladší ročník, takže jsem si ten předosmdesátý devátý rok zažila. Zažila jsem si i dobu, kdy můj tatínek vystoupil v šedesátém devátém ze strany a s ním celá základní organizace, takže nechtějte vidět ten posudek, co jsem měla. Takže nejsem obhájce komunismu ani komunistů, ale pozměňovací návrh, který zde byl načten, mě zvedl ze židle.

O kom se vlastně bavíme? Bavíme se o lidech, kterým je víc jak devadesát let. Víc jak devadesát let. V osmdesátém devátém roce mně bylo osmnáct let. Ten, kdo byl v produktivním věku, měl po vysoké škole, tak mu bylo nějakých třicet, chodil do práce. Pokud byl nějaký činný v komunistické straně, tak po osmdesátém devátém roce musel dál pracovat jako my všichni ostatní. Takže o kom se bavíme? Bavíme se o devadesátiletých lidech, kdy vy pozměňovacím návrhem tady navrhujete, aby za každý rok jim bylo odečteno tři sta korun. Já vám řeknu takový jeden případ.

Okresní tajemník, nejmenovaný pán, devadesát jedna let, v současné době má 19 500 i s vdovským důchodem. A vy si tady hrajete na hrdinu nebo na hrdiny, že jim seberete tři stovky za každý započatý rok? Co mu zůstane? To ho chcete dostat na dávky? Nezlobte se na mě, já nejsem obhájce té doby a nejsem nikoho obhájce, ale opravdu ten pozměňovací návrh, který zde byl načten, je populistický. Pokud se k tomu chtělo přistoupit, tak se mělo přistoupit v roce devadesát.

Není to tak dlouho a myslím, že to bylo minulý týden, dneska ráno jsem si ten rozhovor spustila znovu, než jsem jela do Poslanecké sněmovny, abych byla fakty nabušena. Takže to byl rozhovor pana bývalého prezidenta Klause, zakladatele ODS, kterému byla položena tato otázka - zda pokládá jako (za) podstatné, když dnes se projednává tento zákon nebo se bude projednávat tento zákon, a jestli mu připadá normální, že tam byl načten tento pozměňovací návrh?

On sám se vyjádřil ve stejném duchu, co jsem řekla zde já - že to je zoufalý čin, je to populistické a pokud se k něčemu takovému mělo přistoupit, tak v roce devadesát. Devadesát. Ne třicet tři let po revoluci, že to pokládá za absurdní a nesmyslné. Nesmyslné. Komu tím chcete vlastně pomoct? Pár procentům lidí, kteří vám zatleskají? Za co? Že se berete těm devadesátiletým lidem tři sta korun? To se vám zdá morální? Říkám, nejsem nikoho zastánce, ta doba mi samotné ublížila, ale určitě nejsem taková hyena, abych toto udělala.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peštová (ANO): To si snad ze mě děláte už srandu Peštová (ANO): Zákoník jasně říká, co je podněcování k trestnému činu Peštová (ANO): Deagrofertizace? Vždyť děláte to samé, co minulá vláda Peštová (ANO): Ministři si udělali selfíčko a tím to pro ně skončilo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama