Peštová (ANO): Kde je nějaký ministr, který by se k tomu vyjádřil?

Já samozřejmě musím reagovat na svého předřečníka pana poslance Michálka.

Jsem ráda, že jste mi tady řekl moji v uvozovkách takovou tu malou politickou, kdy jsem seděla ve své podstatě skoro většinou v opozici. Ale když už jste to tady zmínil, tak jste mohl zmínit celé moje sívíčko. Proč tady jenom říkáte, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem pouze byla členem hnutí ANO, jenom členem hnutí ANO. Já jsem neměla žádné vrcholové funkce v ANO. To byste měl vědět, protože to služební zákon zakazuje. Doufám, že jste si ho nastudoval - to za prvé.

A potom tedy, když už tady chcete vzývat moji odbornou stránku, tak mi tady klidně můžete přečíst moji dizertačku, moji diplomku. Já ji neopsala. Já ji neopsala. Já ji opravdu napsala. Já jsem to vystudovala. To je jedna věc.

Ale mě spíš zaráží jedno. Vy když jste reagoval, a reagoval jste na mě, tak jsem očekávala, že se budete vyjadřovat k legislativnímu procesu. To, co jsem tady říkala, jak vy jako Piráti jste tady vzývali, že musí procházet řádný legislativní proces, že nesmí ty paskvily vznikat a že dost a stop bylo těm poslaneckým návrhům. A co děláte, pane poslanče Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího? Vždyť vy ty paskvily děláte taky! Vy opomíjíte to, že by to mělo jít tím řádným legislativním procesem. Vy když jste tady vyjmenovával, komu všemu jste to ukazovali, ten váš skvělý návrh, tak jste zapomněl na ta ministerstva. Těm jste to neukázali. Zapomněl jste na kraje, kde jsou ty státní správy. Těm jste to taky neukázali. A mohla bych tady jmenovat, komu všemu jste to neukázali.

Takže já bych docela ráda slyšela, jak jste to konzultovali s ministerstvy a co vám na to gestor tohoto zákona, což je Ministerstvo vnitra, řeklo a jak k tomu přistoupilo? To za prvé. Já jsem ráda, že si tady dopisujete, pane poslanče, nebo možná že dostáváte signály, ale já bych to slyšela ráda od vás.

A když už tady tedy probíráme tento skvělý zákon, kde jsou ministři těch ministerstev? (Vládní lavice je prázdná.) Kde je nějaký ministr, který by se k tomu vyjádřil?

Děkuji. A žádám o přerušení, než přijde nějaký ministr.

