Peštová (ANO): Kontinuální měření bych vyškrtla, je to totální nesmysl

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já to do těch dvou minut nestihnu, takže se přihlásím znovu. David, prostřednictvím pana předsedajícího, už to tuší a čeká. Takže v každém případě, ano, bylo to diskutováno na výboru životního prostředí. Teď se bavím o té krásné výjimce, kterou jste si tam dali pro část energetiky, která nemusí dělat kontinuální měření. Ta diskuse tam byla velice zajímavá. Myslela jsem si, že jsme si z toho odnesli všichni všechno, ale vidím, že asi ne.

Takže v každém případě ta příloha číslo jedna nezahrnuje pouze energetiku. Ta příloha číslo jedna zahrnuje výrobu a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, zemědělský, nakládání s odpady a tak dále a tak dále. Vy jste si vybrali pouze jeden jediný malinkatý sektor v energetice. Samozřejmě ta energetika je oblast číslo jedna, takže vy jste si vybrali 1.1, což znamená teplárníky. To se mně samozřejmě nelíbí, protože to je nesystémové. Takže jestliže někomu chceme dávat výjimku, tak ji dáme celé příloze číslo jedna a potom to dává smysl, protože zákon o IPPC je ten nejpřísnější zákon, který je, protože v sobě obsahuje všechny složkové zákony.

Takže jestliže chceme být spravedliví, ať už jsme tady zákonodárci, tak nemůžeme přistupovat tak, že si z toho vyzobneme jenom určitý segment, a to ještě k tomu z oblasti, která je taky široká, ale dáme tu výjimku každému, kdo splňuje tyto podmínky a respektive má to povolení IPPC, protože získat v dnešní době povolení IPPC není nic jednoduchého. Nejedeme podle složkových zákonů, jedeme podle všech složkových zákonů a v tom povolení IPPC už jsou právě ty látky, o kterých tady hovořil pan ministr. To znamená, ty jeho zvlášť závadné látky a oni jsou povinni v tom měření, které dělají dvakrát do měsíce, to znamená krát 12, takže 24 za rok, jsou povinni tyto látky sledovat. Mají tam přísné normy, které musí splnit. (Předsedající upozorňuje na čas.) Říkala jsem, že to nestihnu.

---

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



Já to (Důrazně.) opět asi do těch dvou minut nestihnu, protože se chci potom ještě vrátit k těm aktivním povodňovým zónám. Teď se vrátím tedy zpátky k tomu, kde jsem skončila, a nebudu nařknuta z toho, že nejsem k věci. Jsem k věci, jo? Takže ta diskuse, která tam proběhla - vracím se zpátky k výjimkám a vracím se zpátky ke kontinuálnímu měření - za prvé, to kontinuální měření, jsem říkala, já osobně bych absolutně, ten § 38 bych vyškrtla. Je totální nesmysl. Chápu, proč to tam vzniklo. Úkol zněl jasně - muž s koženou brašnou nesmí projet. Tímto mužem říká (mluví o) Agrofertu, ale ten problém je úplně někde jinde. Já tady samozřejmě - vám se to hodí, jednou budete říkat, že je pravomocné rozhodnutí, pak že není pravomocné rozhodnutí, ale v každém případě před tím soudem stál někdo úplně jiný, u té Bečvy.

Před tím soudem u té Bečvy stála ta čistírna odpadních vod, přes kterou někdo převalil - jak bych to řekla, abyste mi rozuměli - dolsoval nějakým způsobem, nějakým způsobem tam pustil kyanidy, jo? To, jestli to tam dělali v noci, aby to někdo neviděl, protože většinou v noci jsou ty největší problémy, to znamená, vypustí se do ovzduší, vylije se do vody, není to vidět, nikde nikdo není, že jo, těžce se to dokazuje, voda jednou odteče, pak už to tam není.

V každém případě ten problém nastal úplně někde jinde. A pokud byste chtěli být spravedliví, tak byste se museli zaměřit na ty čistírny, protože ty čistírny v současné době, když se podíváte na jejich vodoprávní rozhodnutí, tak tam mají šest polutantů. Mají tam (CHS?), (BS?), pH a tak dále. Mají tam dusík celkový, že jo, dříve býval anorganický, organický, ale v každém případě oni se zaměřují na nějakých šest polutantů, jo? Oni nemají ty látky, které vás zajímají. Ale to mají právě ti, kteří mají to povolení IPPC. Ti to tam mají. Ti to musí ze zákona hlídat. (Předsedající: Čas.) (Směrem k předsedajícímu polohlasem:) Já jsem to říkala.

---

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem vás vzala za slovo, přihlásila jsem se do obecné rozpravy, kde shrnu kompletně všechno, a doufám, že mi neutečete, prostřednictvím pana předsedajícího, všichni, kdo jste se pod to podepsali, a budete tady se mnou hezky diskutovat. Ale tedy chci zareagovat na ty aktivní povodňové zóny.

Tento pokus už tady jednou měl pan poslanec Kučera, prostřednictvím pana předsedajícího, v minulém volebním období - předminulém období, kdy se snažil do aktivních povodňových zón, mám pocit, že to bylo někde u vás v Lounech, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, dát tam něco, nějaké školky nebo něco takového. Tenkrát jsme se o tom bavili na výboru pro životní prostředí a dopadl jste úplně stejně jako dopadne teď pan poslanec Šimek, prostřednictvím pana předsedajícího.

Já jsem vám tam řekla jednu větu. Doufám, že si ji ještě dodneška pamatujete: Kdo z vás půjde za těmi rodiči, až tam to dítě umře. Kdo z vás zákonodárců půjde říct: tenkrát jsem pro to zvedl ruku a ten zákon nebo tu novelu zákona jsem tady prosazoval já. Já jsem tam chtěl v té aktivní povodňové zóně, kde se vám během - opravdu, to jsou hodiny - zvedne voda a bohužel se stalo to, že to dítě tam zůstalo. Ale my jsme to mysleli dobře. Bohužel to dopadlo špatně.

Není to opravdu jednoznačné a tady určitě jsem viděla, že je přihlášen můj kolega pan poslanec Tureček. On vám řekne ty bleskové povodně, kde jsou na těch bystřinách. Prostě to není nic. To si řeknete, vždyť to jdeme suchou nohou skoro a ono to najednou vystoupá a je to tam opravdu během pár hodin v noci, a teď vy neděláte nic jiného, než s čelovkami tam počítáte děti a s hrůzou se bojíte, abyste je měli všechny. To už kašlete na nějaké stany a na nějaké spacáky. A to je to, že se do toho zákona kdysi dávno zase poslaneckou iniciativou dostalo, že v těch aktivních povodňových zónách mohou být (Předsedající: Čas.) chmelnice a já nevím, co všechno. (Předsedající: Čas!) Nedovedu si představit, co ty chmelnice, když se urvou ty kůly, co udělají na tom vodním díle -

