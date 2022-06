Peštová (ANO): Řekněte nám, kurňa, tu cestu

reklama

Prostřednictvím pana předsedajícího, já vůbec teď nechci útočit na vás, pane poslanče.

Máte pravdu. Máte pravdu. Ale tady ten problém je podstatně závažnější. To není jenom o tom, že se nám teď drakonicky zvedly ceny a přemýšlíme, jak to udělat. Tady je spíš ten problém, co je, to je to, co neustále chrlí z toho Bruselu. Vezměte si, kolik tady máte cílů, co musíte splnit. Ve své podstatě máte pravdu. Posunutí v čase - s tím souhlasím. Ale teď si vezměte, že - a to je to, co jsem tady zmiňovala už dávno, ať je to RED II, ať je to RED III - to jsou prostě cíle, které jsou na nás dány, na naši republiku, a nejenom na nás, na všechny členské státy. A oni ty cíle musí splnit. A ty cíle jsou opravdu velice ambiciózní.

A jestli teď - to je to, co jsem tady říkala včera nebo... myslím, že jsem to zmiňovala včera - jestliže dva klíčové výbory v Evropském parlamentu, výbor životního prostředí a hospodářství řekne, že nebudou započítávat jádro a že nebudou započítávat plyn, tak se dostáváme do drakonických problémů, opravdu drakonických problémů. Takže ono by bylo fajn, když někdo něco v tom Bruselu vymýšlí, tak aby nejdřív, než něco vymyslí a hodí na papír a řekne musíte, tak musí říct, jak k tomu cíli dojdeme. Protože my najdeme cestu, a oni nám za chvíli řeknou, ale touhle cestou nepůjdete, protože tu započítávat nebudete. Takže ono to je opravdu velký problém. To není malý problém. To je velký problém, protože ty cíle jsou ve všech oborech. To není jenom elektromobilita. To je životní prostředí. To je průmysl. A teď najednou zjistíte, že ty cíle vám do sebe nezapadají. Takže jeden splní cíl, ale tomu druhému zabráníte, aby ten cíl splnil, protože nemá jak ten cíl splnit.

Takže si myslím, že by se mělo tlačit v rámci předsednictví na to, aby se udělaly revize všech směrnic a vůbec se řeklo, jestli je to splnitelné, nebo to splnitelné není. Aby se řeklo, ano, my si to uvědomujeme, my chceme snižovat uhlíkovou stopu. (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) Ale řekněte nám, kurňa, tu cestu.

Děkuju.

