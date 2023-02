Peštová (ANO): Ta posedlost Babišem je už neskutečná

reklama

Já děkuji za slovo, paní předsedající. No, ono se mi špatně reaguje na pana poslance Michálka prostřednictvím paní předsedající, když zbaběle utekl. Takže koukám do prázdné lavice a ráda bych ho tady měla. Když už se o něčem máme bavit, tak bych ráda slyšela i jeho zpětnou reakci.

Pan poslanec Michálek, když se na něj kouknu, na jeho CV, když se kouknu na to, co v životě dokázal, tak tam vidím velkou nulu. To, že vystudoval, to jsme vystudovali všichni, ale není tam nic. Ta jeho posedlost Babišem je už neskutečná. Jako to už je opravdu diagnóza. To je normální diagnóza. Ten už by se měl léčit jako.

Já jsem tady několikrát kritizovala to, že neděláte zákony řádným legislativním procesem. To znamená, nejdou do meziresortního připomínkového řízení, není řádně vypořádáno, strkáte to sem jako pozměňovací návrhy nebo respektive aktivitu poslanců vždycky, aby to náhodou někdo vám neroztrhal v tom meziresortním připomínkovém řízení, nechodíte přes tu Legislativní radu vlády tak, jak byste měli chodit do těch jednotlivých komisí, ale tak jakoby to ještě umocníte, vy to ještě umocníte a vy sem budete dávat přílepky.

No, to už je tedy nádhera. Takže nejenom že przníte ten legislativní proces, ale vy sem ještě prostě budete dávat přílepky a přes jeden zákon se budete nabourávat do dalších zákonů. Opravdu bych strašně ráda, kdyby pan poslanec Michálek našel v sobě odvahu a zůstal tady sedět, když tady vždycky něco takhle vyštěkne.

Děkuji.

