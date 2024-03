Peštová (ANO): Vládní koalice si může legislativní stav nouze udělat kdy chce, řekl Ústavní soud

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěla bych navázat na svého ctěného kolegu pana poslance Foldynu, prostřednictvím vás. Já s ním plně souhlasím. Já s ním plně souhlasím, protože ve své podstatě nám nedávno Ústavní soud vysvětlil, že naše ctěná vládnoucí koalice si může legislativní stav nouze udělat kdykoliv, ve své podstatě převálcovat opozici kdykoliv, a jestliže se koukneme, že prezidentské volby budou až za čtyři roky, tak jestli bychom šli v tom módu, co už umíte a co už jste si krásně zkusili na nás, tak proč byste si to nemohli udělat rok a půl před volbami a převálcovat nás tady stejným způsobem. Já koukám, že pan poslanec tady kývá ze strany na strany. Nevím teď, jestli jsme v Bulharsku, tam je to ano. Takhle je ne. (Kývá hlavou.) Tak nevím. V každém případě já si myslím, že ve své podstatě probíráme něco, co v současné době není aktuální a měli bychom probírat úplně jiná témata! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

