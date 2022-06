Peštová (ANO): Z každého litru máte padesát procent do státní kasy

reklama

Co se týče těch biopaliv, ta je daná dodavatelům těch pohonných hmot, že ano, nebudeme se tady bavit o prodejcích, kteří mají ty pumpy. To, že jste udělali a zaklekli jste na pumpaře, já si myslím, že tam ten problém není. Ten problém je v těch rafinériích. Ne tam, ale někde jinde. A chápu to, že ty rafinérie řešit je těžké a je to složité, protože ani jedna rafinérie není naše. Další věc, co musíme říct, neříkám, tady na mikrofon, ale přiznat si, z každého litru máte 50 % do státní kasy, zhruba, ať je to nafta, nebo benzín. T

akže rozumím tomu, že snižování cen je pro vás docela drakonické, protože by vám to sebralo peníze z vaší kasy. Ale neviděla jsem nikde, nikde jsem neviděla zpracovanou studii dopadů, jaký přínos by to byl nebo nebyl, pokud by došlo ke snížení spotřební daně a ke snížení DPH - já neříkám zrušení, ale ke snížení DPH - jak by se to projevilo... (Předsedající: Čas. Čas, paní poslankyně.) z hlediska... (Otáčí se směrem k předsedající.) Já to jenom dořeknu, tu větu - já se omlouvám - jak by se to projevilo z hlediska prodeje. (Předsedající: Čas.) To znamená, jestli by nebyl... (Předsedající: Musím měřit všem stejně.) náhodou větší prodej.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



