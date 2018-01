Petera (ČSSD): Středočeský kraj ročně vyprodukuje 4,5 milionu tun odpadu

„Vyměnili jsme si názory na legislativu v EU a současnou situaci ve Středočeském kraji. Jsem přesvědčen, že společně najdeme východiska výhodná pro obyvatele regionu,“ řekl po setkání statutární zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství pan Miloš Petera (ČSSD).

Jedním z výstupů případné spolupráce by mohlo být nalezení variant zpracování odpadu, které by bylo pro obce cenově přijatelné a přitom by odpovídalo přísným pravidlům, která platí nebo výhledově budou platit v rámci Evropské unie. Ve Středočeském kraji se vyprodukuje 4,5 milionu tun odpadu ročně. Z toho připadá na komunální odpad zhruba 500 tisíc tun ročně. Obce, které nakládají s odpadem, se budou muset už brzy přizpůsobit striktním evropským pravidlům, aniž by to mělo negativní sociální dopad na občany.

Ing. Miloš Petera ČSSD



„Je jasné, že se budou muset ve větší míře využívat moderní technologie. Ty by odpad šetrně zpracovávaly s ohledem na životní prostředí a zároveň by z něho produkovaly energii, ať už v podobě tepla, elektrické energie nebo plynu,“ doplnil Miloš Petera.

Soukromá konzultační společnost v oblasti klimatu Greemovate se specializuje na moderní řešení nakládání s odpadem – především jeho sběr, převoz, třídění, recyklaci, rekultivaci skládek, čištění odpadních vod nebo na již zmíněné využití odpadu na výrobu tepla a elektrické energie. Spolupracuje na projektech v Evropě, jihovýchodní Asii i Africe. Mezi její poslední projekty byly realizace moderních řešení ve Slovinsku nebo na Kypru.

autor: PV