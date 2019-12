Petráš (BOS): Magor z Řeporyje

Autor článku upozorňuje na přepisování historických faktů zejména z období druhé poloviny 20. století. To jsou snahy nejen některých našich politiků, ale i těch, kteří sedí v Parlamentu EU. Dokládá to i na Usnesení tohoto parlamentu z 19. září 2019.

Nedávno jsem dostal do své e-mailové schránky jeden odkaz na YouTube. Kliknul jsem na něj. Sledoval jsem nějaký divný rozhovor. Byl to asi, podle mě, nepodařený pokus o silvestrovskou scénku. Nějaké řeči v češtině a ruštině, jeden tlustý chlápek dělal různé grimasy a pitvořil se, jako kdyby hrál mentálně postiženého pacienta psychiatrického ústavu. Vedl přiblblé řeči jako rozprávka dětí ze zvláštní školy (pardon ze školy postižené inkluzí), které neví, o čem mluví. No, mně to moc vtipné nepřipadalo. Spíš to byl takový kýč. Teprve později jsem se dozvěděl, že ten „vtipálek“ má být současným starostou Řeporyjí. Hned jsem si vzpomněl na to, že se v poslední době hodně píše o nějakém magorovi z Řeporyjí. No, jako komik – nic moc, jako starostu ho neznám, nemůžu ho hodnotit, jak pracuje v této pozici. To musí posoudit občané Řeporyjí, když si ho zvolili.

Abych ho nesoudil jen podle jednoho TV vystoupení, vyhledal jsem si pár jeho dalších veřejných vystoupení. Viděl jsem jeho nějaké fotky s holým zadkem, ve slipech a další obdobné, zřejmě „umělecké“ výtvory. No, starostové v Řeporyjích to asi nemají lehké, když se musí producírovat s holým zadkem. Že by neměl alespoň na tepláky? Ale tak chudý asi zase nebude, když mu sádlo přetékalo ze všech záhybů jeho těla. To spíš bude asi nějaký „úchyl“, nebo je zamindrákovaný a tímto způsobem si léčí své trauma, řekl jsem si. Také jsem si přečetl některá jeho vystoupení publikovaná v masmédiích. Vulgarismy se to tam jen hemží, urážek lidí s jiným názorem bezpočet. A kdyby jen urážel lidi s jiným názorem! On uráží celé národy, uráží živé i mrtvé. Z válečných zločinců dělá hrdiny a z těch, kteří položili své životy v boji proti těmto válečným zločincům, dělá hrdlořezy, kteří mají upadnout do věčného zapomnění a zatracení.

Nevím, zda mám toho člověka odsuzovat, nebo zda ho mám litovat. Hm, asi opravdu bude mít nějaký komplex z mládí. Třeba mu rodiče, jako malému dítěti odmítli koupit bubínek, píšťalku, bílé ponožky a hnědou košilku. Tak mu asi toto trauma z mládí chtěli občané Řeporyjí kompenzovat tím, že ho zvolili svým starostou.

Na rozdíl od Miliónů chvilek pro demokracii nemám nic proti demokratické volbě svého zastupitelstva občany Řeporyjí. Jistě vybírali to nejlepší z ODS, jejímž členem je uvedený starosta. O jeho zvolení se také jistě zasloužila i koalice Zelených Pirátů a možná i SNK Řeporyje, případně svůj hlas pro tohoto starostu přidal zvolený zastupitel za ANO, či za KDU-ČSL. Netuším, co místní občané očekávají od takové sestavy na své radnici. Možná to můžeme chápat jako určitý tlak na Ministerstvo zdravotnictví ČR, pokud občané této městské části chtějí ve své lokalitě otevřít pobočku bohnické Psychiatrické nemocnice. Nevím. Těch důvodů asi bude víc, ale je to skutečně volba občanů Řeporyjí a já jejich legitimní očekávání výsledků této volby nijak nezpochybňuji.

Jen si nejsem jist, zda pochybná „sláva“ řeporyjského starosty nepřesahuje nepřiměřeným způsobem hranice obvodu výše uvedené městské části. Asi by se našlo hodně občanů (včetně mě), které takové duševní výlevy tryskající ze starostových úst, uráží. Tady by si občané městské části měli udělat pořádek a nedopustit to, aby jimi zvolený starosta zasahoval do jiných oblastí, které mu nepřísluší. Možností mají občané Řeporyjí dost. Zavřete ho na radnici, nechte ho mluvit jen do městského rozhlasu, případně na něj hoďte síť a dejte mu něco na hraní, ať už přestane zlobit. Známé heslo zní: kdo si hraje, nezlobí. Pokud to nepomůže, myslím, že my občané, kteří nemáme trvalé bydliště v Řeporyjích, bychom mohli podpořit zřízení bohnické pobočky Psychiatrické nemocnice ve vašem obvodu.

Jen mě napadá ještě jedna úvaha. Jaký má asi vliv na lidi typu řeporyjského starosty (ale rozhodně není sám, viz. Praha 6, magistrát hlavního města a určitě se najdou další) to, co se o ne tak dávné historii, učí děti ve školách. Jaký vliv má na vzdělanost našich občanů, například usnesení Parlamentu EU z 19. září 2019, uvedené pod názvem „Význam evropské paměti pro budoucnost Evropy“. V tomto dokumentu se pod pláštíkem boje proti totalitním režimům uvádí jednostranný a deformovaný výklad toho, kdo zavinil 2. světovou válku. Parlament EU tímto dokumentem snímá vinu zrady z Francie a Velké Británie na ČSR za jejich podpis pod Mnichovskou dohodou. Parlament EU vede otevřený boj o přehodnocení rozhodujících událostí druhé poloviny 20. století. Neměli bychom k těmto pokusům být lhostejní. V tomto usnesení EP je celá řada dalších nepravd a zaslepené demagogie a jednostranného, černobílého pohledu na svět (odkaz viz. níže)

ZDE v PDF

Ale, tak mě napadá, zda starosta z městské části Řeporyje nemá namířeno právě do Parlamentu EU. Tam je zřejmě podobných magorů, vycházeje z výše uvedeného usnesení, vysoká koncentrace.

Ladislav Petráš

Člen Ústřední rady politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Převzato z profilu politika

