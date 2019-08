Petráš (BOS): Převrácená hodnota aneb Nula od nuly pošla

Matematika je vědou exaktní. To znamená, že je přesná zrovna tak, jako vědecké metody založené na bezpečně zjištěných faktech. A právě převrácená (neboli reciproká) hodnota je jeden z matematických pojmů. Všechna čísla mají svoji převrácenou hodnotu, jen nula žádnou nemá. O tom, že převrácená hodnota nejí jen pojmem matematickým, ale též pojmem politickým jsem se přesvědčil při poslechu Českého rozhlasu Plus, konkrétně pořadu „Pro a proti“ z 23. 8. tohoto roku.

V tomto programu, za řízení moderátorky V. Sedláčkové spolu diskutovali politik, bývalý velvyslanec J. Bašta a odborník na Rusko, působící na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze – Ph.Dr. J. Šír, Ph.D. Diskuse byla především zaměřena na jednání zemí G7 a jejich vztahu k RF. Na otázku, zda by RF měla být opět přizvána do této skupiny zemí, odpověděl bývalý diplomat J. Bašta že ano, protože současný svět potřebuje, aby se problémy mezi velmocemi řešily politickou diskusí a ne vyhrožováním a sankcemi.

Opačného názoru byl Ph.Dr. J. Šír, Ph.D, který tvrdil, že RF byla vyloučena z G8 na základě anexe Krymu a tento problém trvá. Proto musí být i nadále uplatňovány sankce proti RF a tudíž i její vyloučení z tohoto uskupení států.

Ponechme nyní stranou to, zda vystoupení Krymu (roku 2014) ze státního svazku s Ukrajinou a vstup do svazku s RF na základě referenda bylo ústavní, či to byla agrese RF a podívejme se na některé příklady z minulosti. Vždyť přece, pokud chceme být objektivní, spravedliví a respektovat základní pravidla demokracie, měli bychom měřit všem stejným metrem. Tak tedy:

1989 - agrese USA v Panamě;

1999 - nezákonné bombardování Srbska (bez mandátu OSN), na kterém se podílely USA, V. Británie, Francie, SRN (a naše republika poskytla pro tyto agresory svůj vzdušný prostor);

2001 - agrese USA proti Afghánistánu (bez mandátu OSN);

2003 - Agrese USA a V. Británie do Iráku (bez mandátu OSN);

2011 - bombardování Libye USA, Francií, V. Británií (v rozporu s mandátem OSN);

2015 - zapojení SRN do války v Sýrii, nezákonná účast v této válce ze strany USA, V. Británie a Francie (bez mandátu OSN)

To jsou jen některé války z posledních let, které zásadním způsobem porušují nejen ustanovení přístupové smlouvy k NATO (Severoatlantické smlouvy), jehož jsou zmiňované státy členy, ale je to porušování Charty Rady bezpečnosti OSN. Nevšiml jsem si, že by proti těmto státům – agresorům - byly zavedeny nějaké sankce. Je to možná zarážející skutečnost, v konfrontaci se sankcemi proti RF za anexi Krymu, ale je to tak. Tyto skutečnosti panu Ph.Dr. J. Šírovi, Ph.D. zřejmě unikly, protože on je specialista pouze na Rusko a ne na USA.

Ale odborník na Rusko Ph.Dr. J. Šír, Ph.D. dále uvádí, že nejen anexí Krymu, ale také agresí vůči Ukrajině ze strany RF došlo „… k útoku na elementární principy a normy mezinárodního práva … a samotný základ poválečného uspořádání Evropy…“. Zákonitě si musím položit otázku, zda náhodou k útoku na elementární principy a normy mezinárodního práva a poválečného uspořádání Evropy nedošlo dávno před referendem o připojení Krymu k RF?

Pokud chci opřít své tvrzení jen o bezpečně zjištěná fakta (viz úvod mého článku) musím konstatovat, že tyto normy jsou porušovány ze strany USA a jejich spojenců v podstatně masovější míře, než ze strany RF. Rozvrácení elementárních principů a norem mezinárodního práva není výsada RF, ale první krok k této destrukci byl proveden již v minulosti právě ze strany USA a jeho spojenců v NATO. A znovu zdůrazňuji, bez jakýchkoliv sankcí. Jednostranná interpretace historických faktů ze strany Ph.Dr. J. Šíra Ph.D. vede k jednostranným a tudíž i ke zkresleným závěrům.

Dále tento odborník na Rusko dodává: „Západ je krizí na Ukrajině, jak je eufemisticky ruská agrese nazývána, postižen naprosto zásadně... Příčiny toho, proč jsou vztahy mezi Ruskem a Západem momentálně tak špatné, leží skutečně na ruské straně. Dokud Rusko nedojde k závěru, že se mu toto chování nevyplatí, tak nevidím šanci pro posun v těchto otázkách,“

Je zřejmé, že sankce, které nebyly uplatněny proti USA, V. Británii, Francii a dalším zemím, které se v minulosti zúčastňovaly různých vojenských agresí, včetně agresí „pod cizí vlajkou“ daly politikům těchto zemí pocit beztrestnosti, pocit, že mohou jednostranně deformovat fakta a stavět se do role soudců i katů zároveň. Je jen zarážející, že takto také uvažuje vysokoškolský pedagog. Ten pravděpodobně ve vzdělávacím procesu u studentů a účastníků různých vysokoškolských kurzů uplatňuje tuto metodu jednostranného a neobjektivního uvažování. Lze tak usuzovat na základě poznatků z tohoto pořadu ČRo. Mezi jeho posluchači mohou být i budoucí politici. Lze si jen přát, aby alespoň oni si zachovali zdravý rozum.

Pan Ph.Dr. J. Šír, Ph.D. svým vystoupením v Českém rozhlase dne 23. 8. 2019 dokazuje, že v politice se převrácená hodnota vnímá jinak, než v matematice. Tady prostě nula od nuly pošla. Ladislav Petráš, člen ÚRH BOS srpen 2019

(převzato z Profilu)

