Petráš (BOS): Ricinový (diplomatický) průjem

Dnes odpoledne v našich masmédiích proběhla informace o vyhoštění dvou ruských diplomatů akreditovaných v ČR. Toto vyhoštění má přímou souvislost s aférou takzvaného "ricinového agenta". A jak se zdá, náš pan prezident měl opět pravdu, když prohlásil ve svém komentáři, že jed ricin dovezený ruským agentem způsobí akorát tak průjem. Škoda jen, že nedefinoval, kdo ten průjem bude mít.

Připomeňme si některé časové údaje této kauzy:

14. 3. údajně přiletěl ruský agent a jedem ricin v kufříku

okolo 6. 4. dostali naši tři "ohrožení" politici ochranku

26. 4. Respekt (Kundra) zveřejnil zprávu o příletu "ricinového agenta"

5. 5. předána nóta ambasádě RF od našeho MZV s návrhem na zahájení konzultací o incidentu

6. 5. ředitel BIS Koudelka informoval Bezpečnostní výbor PS o tomto případu

9. 5. ruská ambasáda oznámila, že s konzultacemi souhlasí

22. 5. bylo oznámeno, že naše bezpečnostní složky na žádost ambasády RF střeží údajného "ricinového agenta" A. Končakova

od začátku června se objevují v našem tisku zprávy o tom, že si ambasáda RF stěžuje na nezájem našeho MZV o společně deklarovaná jednání.

Tolik k chronologii událostí. Nebudu se zabývat tím, že postrádám určitou logiku v toku informací a činnosti našeho MZV, bezpečnostních orgánů a BIS. O tom jsem už psal v jiných článcích. Pojďme se podívat jen na události posledních dnů. Nechci říkat na finále této aféry, protože jsem přesvědčen o tom, že to finále nás teprve čeká.

"Chtěli jsme tuto situaci vyřešit diskrétně a od začátku jsme s ruským velvyslanectvím v tomto smyslu komunikovali. Diplomatické řešení ale nakonec nebylo možné. Přístup Ruské federace nám nedává jinou možnost. A to i s vědomím recipročních kroků," řekl Petříček (5. 6. https://ihned.cz/). Jak se zdá, tak diskrétní jednání probíhala tak diskrétně, že se o nich ruská strana ani nevěděla. Jinak by asi nenechávala na své ambasádě diplomaty, kteří píší cizí zpravodajské službě udání na své kolegy a snažila by se tuto aféru všemi prostředky vyřešit s co nejmenší ztrátou svého kreditu. A proč naše diplomacie nechala bez povšimnutí a jakékoliv reakce konstatování ruské ambasády o tom, že naše MZV nejeví zájem o řešení problémů našich dvoustranných vztahů?

"Celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky ruského zastupitelského úřadu v Praze, kdy jeden z nich zaslal Bezpečnostní informační službě (BIS) cíleně smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým politikům," uvedl Babiš. Pokud to trochu zlehčím, tak jeden z těchto agentů psal zřejmě scénář pro nějakou bondovku a ten se omylem dostal do rukou naší rozvědky. To by ještě bylo takové přijatelnější vysvětlení celé kauzy než to, které nám předkládá naše MZV a BIS.

Pokud si odpustím tu trochu ironie, tak nám BIS ústy našeho premiéra říká, že dva ruští tajní agenti se nepohodli a zřejmě z rivality jeden z nich napsal udavačský dopis na svého kolegu a poslal ho naší BIS. Hned mně napadá myšlenka, co asi tento agent svým počínáním sledoval, co od svého činu očekával? Určitě ne to, že se za něj naše MZV přimluví, aby mohl vykonávat funkci ředitele Ruského střediska vědy a kultury. Vždyť pokud má tento ruský tajný agent své IQ alespoň na úrovni absolventa zvláštní školy musel vědět, že tento jeho čin naše zpravodajská služba musí vyhodnotit jako primitivní provokaci a že mu to neprojde. Nebylo by pro něj lepší "přeběhnout" na naší stranu a pracovat pro naší zahraniční rozvědku? Takových otázek bych mohl položit ještě několik.

Z toho, jak jsem popsal časový sled událostí je nejasné, proč naše diplomacie byla tak dlouho nečinná. Vždyť od první informace (14. 3.) do dnešního dne, 5. 6. uplynuly skoro tři měsíce, kdy občané ČR byli mystifikováni touto aférou. Ti naši tři komunální politici s policejní ochranou skoro tři měsíce hrůzou nemohli snad ani pořádně spát. A místo toho, aby naše zpravodajská služba co nejrychleji tuto záležitost vyřešila, tak nechá tyto naše komunální politiky v permanentním stresu. I tu koronavirovou krizi jsme vyřešili rychleji.

Nejsem diplomat, ani nejsem zběhlý v diplomatických záležitostech a zvyklostech. Přesto mně připadá jednání našeho ministra zahraničních věcí Petříčka (ČSSD) poněkud nediplomatické a je zarážející zejména to zdlouhavé (ne)řešení a (ne)jednání s velvyslancem RF. Pokud je však skutečně pravda to, že se jednalo o "... vnitřní boj mezi pracovníky ruského zastupitelského úřadu v Praze ...", jak prohlásil dnes náš premiér, tak by to mělo být především vnitřní záležitostí RF a neměla by to být personální práce našeho ministra Petříčka, který tyto dva diplomaty vyhostil. Podle našeho tisku se jednání mezi ministrem Petříčkem a velvyslancem RF k této záležitosti, uskutečnilo během 15 minut. I to svědčí o "věcnosti" tohoto jednání naší diplomacie.

No a ten největší bonbonek na závěr. Náš ministr Petříček vyhostil dva ruské diplomaty. Jedním z nich je Andrej Končakov, na kterého byla údajně napsána ta udavačská smyšlenka o dovozu jedu v diplomatickém kufříku. Takže chudák A. Končakov byl neprávem nařčen ruským agentem, svým kolegou, a ještě k tomu byl vyhoštěn našim ministrem Petříčkem. Na to, jakou to má logiku se raději ani neptám.

Tak trochu mně to připadá jako nepovedená bondovka. A její rozuzlení? Ministr je cizím agentem, který má za úkol zesměšnit nejen diplomacii, ale i zpravodajskou službu vlastního státu. Fakt je to dobrý námět pro film. A mohl by se točit třeba v Praze. Ostatně tam už se část jedné bondovky točila.

Ale bohužel, nejedná se o žádný film, ale o naší realitu. Na základě toho, jak nás naše média, diplomacie a zpravodajské služby informovaly v průběhu celé této kauzy, musím dát za pravdu prohlášení ambasády RF.

"Jedná se o vykonstruovanou provokaci. Tento nepřátelský krok, jenž od počátku byl založen na nepodloženém obviňování v médiích, svědčí o nezájmu Prahy normalizovat rusko-české vztahy, které poslední dobou degradovaly, a to ne naší vinou. Jsme hluboce rozčarováni z takového přístupu českých partnerů, jenž nechává čím dál menší prostor pro konstruktivní dialog," uvedla ambasáda RF..

Ladislav Petráš,

člen ústřední rady politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

