Petráš (BOS): Starostův recept

Starosta městské části Prahy 6 Ondřej Kolář byl pro mě až do nedávné doby zcela neznámým člověkem, kterého si občané této městské části zvolili v demokratických volbách. Nevím, čím tento člověk přesvědčil většinu občanů této městské části, že mu dali ve volbách svůj hlas a nevím, zda by mu ho dali i v současné době, po jeho extempore se sochou maršála Koněva. Já, ač ateista myslím, že stále platí to biblické: “… podle skutků poznáte je“. Také stále platí to, co říkávala moje babička: sliby se slibují, blázni se radují. Uvidíme, jak to dopadne v příštích volbách do zastupitelstva na radnici Prahy 6.

O. Kolář je poměrně mladý člověk, ne však adolescent, který ještě nedovede zhodnotit, co znamená slovo vyřčené člověkem, který dostal důvěru řídit ostatní (v tomto případě své spoluobčany z Prahy 6). Na mě, v souvislosti s událostmi okolo sochy maršála Koněva, dělá dojem, že vystupuje jako arogantní floutek, který si hraje na soudce dějin, který cílevědomě překrucuje dějinné souvislosti (ať už z neznalosti, či z fanatismu). Vystupuje jako extrémista, který v plné míře naplňuje podstatu předsudečné nenávisti tak, jak to definovala naše vláda v dubnu tohoto roku a jak ji popsalo a jak ji objasňuje MV ČR. Subjekty, které se jí dopouští:

neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují;

nerespektují koncept lidských práv;

podněcují k nenávistným aktivitám další osoby;

šíří strach ve společnosti;

zlehčují osudy obětí totalitních režimů …;

při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie;

stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Posuďte sami, jak verbální projevy O. Koláře, tak také jeho praktické činy naplňují výše uvedenou charakteristiku předsudečné nenávisti. Jeho jednání vedlo dokonce k vyvolání diplomatické roztržky mezi RF a ČR.

Připomeňme si jen několik vyjádření starosty Prahy 6 O. Koláře tak, jak se objevila v tisku:

„Koněv vždy v Dejvicích, respektive v Bubenči budil kontroverze. Ale samozřejmě potom, co se tam odehrává v posledních týdnech, tak je logická otázka, zda to není něco, co rozděluje společnost nebo, nedej bože, dělá z Prahy 6 bojiště hybridní války,“

"Byť jde samozřejmě o vandalství, mám pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení, neboť to, co se děje jen o pár kilometrů dál, na Hradě, logicky vyvolává i tyto rozporuplné reakce,"

"Budeme znovu jednat s Rusy a znovu jim nabídneme, že si mohou sochu dát třeba k nim na ambasádu. A dodávám, že dokud nezačnou jednat konstruktivně a z jejich strany uslyším jen normalizační fráze o přepisování dějin, zůstane socha pomalovaná. Nakonec, rudý je rusky krásný…"

„Nevidím důvod, proč bych měl Rusům pořád dokola leštit generálské holínky,“

„Není to válečný hrob, který by spadal pod smlouvu mezi Českem a Ruskem. Klidně může skončit ve sběru,“

K uvedeným výrokům O. Koláře snad netřeba žádných dalších komentářů, snad kromě jednoho. V roce 1993 (26. 8.) podepsal prezident ČR V. Havel a prezident RF B. Jelcin „Smlouvu mezi ČR a Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci“, která je platná i v současné době. V čl. 26 této smlouvy je uvedeno: „… každá smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim …“. Nyní jen čekám, jakou „nálepku“ O. Kolář dostane od Jakuba Jandy a jeho Evropských hodnot. Označí ho za trolla? A pro kterou mocnost asi pracuje? Jako ruského trolla ho určitě neoznačí. No uvidíme.

Výsledkem „práce“ starosty Prahy 6 O. Koláře je to, že mu musela být, za peníze daňových poplatníků, poskytnuta nepřetržitá policejní ochrana.

O. Kolář odmítl sochu maršála Koněva, znečištěnou vandaly nechat vyčistit a viníky potrestat (existují záznamy z kamer monitorujících tento prostor). Místo toho nechal sochu zakrýt plachtou a vyjádřil se v tom smyslu, že klidně může být dána do sběru, či někam do skladu, kde by mohla být využívána jako výuková pomůcka. To je recept O. Koláře, starosty Prahy 6 na řešení problému vandalismu v části Prahy 6, kterou řídí a za kterou nese odpovědnost.

V kontextu s tím, že policejní ochranu O. Kolářovi platí všichni daňoví poplatníci, navrhuji, aby recept starosty O. Koláře byl uplatněn na něm samotném a tím by se mohly šetřit veřejné peníze. Jen bych prosil změnit barvu, kterou by se starosta O. Kolář dobrovolně polil. Jemu by asi lépe seděla barva hnědá. Po jeho zahalení do plachty by mohl být umístěn ke vchodu na radnici Prahy 6, kde by byl k dispozici nejen pro pejsky, které jejich paničky budou venčit v tomto prostoru, ale Praha 6 by ho případně mohla půjčovat jako výukovou pomůcku do škol.

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA BOS



autor: PV