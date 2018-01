Petrík (Svobodní): Kdo může vyjádřit svůj názor ve veřejnoprávní televizi ?

Kdo všechno má přístup do hlavní zpravodajské relace veřejnoprávní ČT, kdo vybírá nevolené lidi, aby nám prezentovali své názory? Neměla by veřejnoprávní televize striktně rozlišovat fakta a uvádět jen a pouze názory zvolených nebo kandidujících poli

Ve čtvrtek 28. prosince jsem se donutil podívat se na veřejnoprávní televizi, kterou si povinně platíme pod hrozbou sankcí ze strany státu. A podle předpokladu se mi opět hrubě nelíbilo, co jsem viděl v hlavní zpravodajské relaci Události. Údajné zprávy jsou směsicí názorů a reality. Svůj názor vyjádřila například Ulrike Rocklandová, mluvčí Spolkového úřadu pro zkoumání materiálů v SRN a dále se vyjádřil František Kotrba, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu. To jsou mluvčí úřadů, no budiž. Ale dále vyjádřila svůj osobní názor i reportérka Anna Bahnarová a pak studentky Magdaléna Juranová a Klára Nechvátalová. Následoval názor redaktorky Barbory Brunclíkové a názor nějaké paní z poradenské firmy McKenzie Institute ČR. Nesouhlasím s tím, že se do hlavní zpravodajské relace vyjadřují mluvčí úřadů a již vůbec ne soukromé osoby nebo dokonce redaktoři ČT.

Ing. František Petrík Svobodní



A nejtvrdší masáž přišla ve 37. minutě. ČT odvysílala krátkou reportáž, kde profesně představila realitního makléře pana Romana Kotka a udělala reklamu firmě Reality IQ. A pan Kotek, spolu s paní redaktorkou Zuzanou Tejnickou, s mluvčím ministerstva pro místní rozvoj panem Frčkem, s panem Robertem Hanzlem z realitní kanceláře Next Reality a panem Miroslavem Jonášem vyjádřili své soukromé názory. Podle nich je nutné zavést do práce realitních kanceláří více regulací a omezit konkurenci. Žádný ze zvolených politiků s opačným názorem nebyl dotázán.

Kdo všechno má přístup do hlavní zpravodajské relace veřejnoprávní ČT? Kdo vybírá nevolené lidi, aby nám prezentovali své soukromé názory? Neměla by veřejnoprávní televize striktně rozlišovat fakta a uvádět jen a pouze názory zvolených nebo kandidujících politiků?

