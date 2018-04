Petrtýl (ANO): Nově dojedete z Mochova až do centra Prahy za 38 minut

„Vlaky pojedou od pondělí do pátku šestkrát denně – tři ráno a tři v podvečerní špičce, vždy v hodinových intervalech. Díky pohodlnému přestupu v Čelákovicích tak místním nabídnou velmi rychlé spojení s Prahou. Nově dojedete z Mochova až do centra Prahy na Masarykovo nádraží za 38 minut,“ popisuje projekt nové linky František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy. „Není o čem diskutovat. Je to rychlejší než cesta autem do centra Prahy a také rychlejší než cesta autobusem a metrem přes Černý Most. Vlaky tady na čas jednoznačně vítězí.“

Linka s označením S24 doplní stávající nabídku regionálních autobusů – nejen z Mochova do Prahy, ale i do dalších destinací na Nymbursku. „Místní díky vlaku získají další alternativu k hojně využívané lince 398, navíc bez nutnosti přestupu ve frekventovaném uzlu Černý Most,“ popisuje výhody obnovené lokálky Pavel Procházka, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK).

Rychlejší než auto, rychlejší než autobus

Cesta autobusem do centra Prahy přes terminál Černý Most dnes trvá přibližně 45 až 50 minut při dobré dopravní situaci. Vlakem lze z Mochova na Masarykovo nádraží dojet už za 38 minut, včetně pohodlného čtyřminutového přestupu v Čelákovicích. Do pražských Vysočan pak cesta potrvá jenom 31 minut. Díky napojení na další příměstské linky se mochovští mohou vlakem dostat také do Lysé nad Labem, a to často až o 25 minut rychleji oproti dosavadním spojením.

„Dopravcem na této nové lince bude společnost KŽC Doprava a ve vlacích budou samozřejmě platit jízdenky Pražské integrované dopravy. Ten, kdo využívá předplatní kupony PID, ušetří nejvíc, a navíc se může rozhodnout, jestli ráno pojede například vlakem a odpoledne pro něj bude časově výhodnější vrátit se domů autobusem. Obojí je možné s jízdenkami PID,“ dodává ředitel IDSK Pavel Procházka.

Držitele pražské Lítačky nebo Opencard s kuponem pro Prahu vyjde měsíční dojíždění z Mochova na 460 korun.

Návrat vlaků pro cestující po dvanácti letech

Po čtyřkilometrové trati z Čelákovic do Mochova jezdily pravidelné vlaky naposledy v roce 2006. Od té doby zde bylo možné potkat pouze mimořádné výletní motoráčky dopravce KŽC Doprava, které firma provozovala na vlastní komerční riziko.

„Jsme rádi, že i díky našim nostalgickým jízdám mohla zůstat trať otevřená a provozuschopná. Díky zájmu kraje teď můžeme občasné výletní vlaky změnit na každodenní provoz pro místní obyvatele,“ oceňuje rozhodnutí kraje Bohumil Augusta, majitel společnosti KŽC Doprava, která bude provoz na lince S24 zajišťovat svým motorovým vozem řady 810. Jízda z mochovského nádraží do Čelákovic potrvá sedm minut a motoráčky během ní obslouží i zastávku Mochov zastávka u místní energetické rozvodny.

Chybějící pokladnu v Mochově zastoupí průvodčí KŽC. Cestujícím, kteří nemají kupon Pražské integrované dopravy, prodá ve vlaku jízdenku bez přirážky.

Železniční trať označená číslem 233 byla zprovozněna 11. února 1883 v rámci budované sítě Rakouské společnosti místních drah. Jejím primárním účelem bylo usnadnit nákladní dopravu z a do mochovského cukrovaru a později mrazíren. Osobní vlaky odtud poprvé vyjely 14. května 1939 a v různém rozsahu zde jezdily až do 9. prosince 2006,“ doplnil Bohumil Augusta.

Ing. František Petrtýl ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jízdní řád linky S24

Železnice ve Středočeském kraji zažívá renesanci

Oživení mochovské lokálky a zavedení linky S24 přichází jen čtyři měsíce po obnovení pravidelné osobní dopravy na další středočeské trati: úseku Středokluky–Noutonice západně od Prahy. Středočeský kraj, jenž osobní vlaky objednává a financuje prostřednictvím organizace IDSK, tak reaguje na rostoucí poptávku po rychlém a bezproblémovém spojení do Prahy i mezi městy v regionu. V obou případech hrají klíčovou roli krátké přestupní vazby na rychlé příměstské vlaky jezdící na páteřních linkách.

Objem regionální železniční dopravy ve Středočeském kraji a v Praze soustavně roste, od roku 2016 meziročně o více než 4 %. Nová linka S24 v pracovních dnech navýší nabídku spojení z Mochova směr Praha / Lysá nad Labem / Nymburk o 660 sedadel a díky rychlým přípojům v Čelákovicích také zvýší komfort dojíždění. K většímu pohodlí by měla přispět i probíhající rekonstrukce čelákovického nádraží.

Psali jsme: Petrtýl (ANO): Díky investici bude most v Lysé bezpečnější Petrtýl (ANO): Praha dál řeší své problémy s dopravou na úkor sousedního kraje Petrtýl (ANO): Praha přesouvá problém na území někoho jiného bez kompenzace či alternativy Petrtýl (ANO): Je zapotřebí urychleně investovat do železniční infrastruktury

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV