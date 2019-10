Pikal (Piráti): Pozice Petra Rafaje je neudržitelná a obvinění a probíhající vyšetřování jsou nesmírně závažná

Já děkuji. Kdybych se nepřihlásil, tak by mi ta interpelace propadla, takže děkuji, pane předsedající.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přítomní členové vlády, protože pan premiér není přítomen, po přednesení této své interpelace požádám o přerušení jejího projednávání do jeho přítomnosti, aby na ni případně mohl reagovat.

A teď již k interpelaci. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, v odpovědi na mou interpelaci ze dne 31. 7. 2019 jste uvedl, že vláda nebude navrhovat odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na základě nepotvrzených a spekulativních informací z médií, ze kterých jsem ve své interpelaci údajně čerpal. Na začátek si proto dovolím upozornit, že má interpelace vycházela ze zjištění publikovaných širokým spektrem seriózních médií, které zahrnovaly Hospodářské noviny, Právo, ČTK nebo dokonce Mladou frontu Dnes, která je součástí vašeho svěřeneckého fondu. Se způsobem, jakým byla má interpelace vypořádána tedy nesouhlasím, a to z toho důvodu, že skutečnosti ohledně předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petra Rafaje nejsou nepotvrzené nebo spekulativní.

Ohledně prvního a druhého bodu mé původní interpelace, které se týkaly domovní prohlídky předsedy úřadu v rámci probíhajícího vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení, podotýkám, že tato informace byla kromě policejních zdrojů právě potvrzena i na 21. jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, které předsedáte. Toto jednání se uskutečnilo ve středu 2. října 2019. Podle vládního serveru Ministerstva spravedlnosti JUSTICE.CZ je členem výše zmíněného poradního orgánu vlády i ředitel Národní centrály pro boj s organizovaným členem plukovník doktor Jiří Mazánek, kde se na základě tohoto jednání probírala současná situace na úřadu. Za přítomnosti předsedy Rafaje byl pan plukovník Mazánek nucen se vyloučit z jednání pro střet zájmu, a to z důvodu, že momentálně vyšetřuje pana předsedy Rafaje v rámci probíhajícího trestního řízení.

Veškeré tyto skutečnosti jsou zaznamenány v zápise z jednání této protikorupční rady vlády, je tedy vskutku nepravdivé tvrdit, že informace z bodu 1 a 2 mé původní interpelace jsou nepotvrzené nebo spekulativní. Potud probíhající vyšetřování potvrdil i vedoucí představitel Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem na jednání poradního orgánu vlády, kterému sám předsedáte, a ostatně tyto informace potvrdil i sám předseda Rafaj ve včerejším rozhovoru pro tisk.

Co se týče bodu 3, ve kterém jste uvedl, že Ing. Rafaj nejmenoval do rozkladových komisí ÚOHS svou dceru, svého zetě a dvě blízké osoby ze svého politického angažmá ve Frýdku-Místku, tyto informace jsou potvrzeny dokonce samotným úřadem, který je ani nezpochybňuje. Angažmá výše zmíněných osob vyplývá na základě odpovědí úřadu na žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle výše zmíněného zákona povinný subjekt má povinnost tyto informace zveřejnit do 15 dnů na webových stránkách, což se také stalo, takže pod rubrikou "o úřadu" v sekci "odpovědi na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb." si tak může každý ověřit angažmá rodinných příslušníků a dalších blízkých osob předsedy Rafaje v rozkladových komisích úřadu.

Ze všech výše zmíněných skutečností se tedy nadále domnívám, že pozice předsedy úřadu Ing. Petra Rafaje je neudržitelná a obvinění a probíhající vyšetřování jsou nesmírně závažná. Vláda ČR by měla navrhnout jeho odvolání, a to z důvodu podle § 1 odst. 6 písm. b) zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tedy narušení nezávislosti a nestrannosti úřadu. Samozřejmě může být vaším názorem, že tyto důvody nejsou dostatečné nebo že mnou uvedené informace nejsou závažným porušením nezávislosti a nestrannosti úřadu, že vám prostě nevadí, že v úřadu probíhá takto nepotistické řízení nebo že vyšetřování vysokých státních úředníků či vysoce postavených politiků není problémem, že nebudeme uplatňovat vyšší morální princip na vysoké státní úředníky na rozdíl od řadových občanů. Já to chápu jako politický postoj, ale pak prosím o tuto odpověď a nikoliv o tvrzení, že ty informace jsou spekulativní a nepodložené. Děkuji. A nyní tedy prosím o přerušení.

