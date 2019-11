Pikal (Piráti): Senátoři by měli zastupovat přibližně stejné množství obyvatel

Děkuji. Já jsem neměl v úmyslu nějak zásadně uplatňovat přednostní právo, nicméně k tomuto bloku volebních zákonů se cítím povinen vystoupit, zejména k tomuto prvnímu, což je novela Ústavy, která přináší tři změny. Dvě z nich jsou pozitivní a jedna je podle mého názoru špatná. A nejen mého, věřím. Jedna věc je, že tedy by se prodloužila doba, po kterou probíhá předvolební kampaň v případě předčasného rozpuštění Sněmovny na 90 dní. To je jistě věc, která je pozitivní, aby se to standardizovalo, protože už máme Senát na rozdíl od doby, kdy toto ustanovení bylo přijato v Ústavě. Takže není žádný problém s tím, že Sněmovna případně delší dobu nebude fungovat.

Druhá věc, která se zavádí, je to pevné volební datum na první celý týden v říjnu ať už pro obecní a krajské volby, tak pro ty spojené senátní volby, to je také jistě pozitivní, protože to povede k větší předvídatelnosti veškerých záležitostí a podobně.

A pak je tam ta věc, která podle mě není pozitivní, a to je územní vymezení senátních obvodů pro volby do Senátu ústavním zákonem, který stanoví pevné seznamy obcí, kde je která obec, ve kterém obvodu. To je negativní ze dvou důvodů. Ten první z nich je, že tak, jak je to navržené v tom následném ústavním zákoně, je vlastně zakonzervování toho současného stavu, který prostě přináší nerovnost hlasů, má občas nelogické uspořádání, nerespektuje ani hranice krajů, ani hranice spádových obcí s přenesenou působností. Není v tom prakticky žádná jakoby hlubší logika, ani to nejsou žádné historické celky, které bychom mohli nějak vytvářet a respektovat. To současné rozložení určitě není dobré, a proto mi přijde nevhodné ho ještě ústavně konzervovat.

Navíc máme zanesený princip volby do Senátu na základě rovného práva, a toto rovné právo nemá být jenom uvnitř toho senátního obvodu, ale má být napříč těmi senátními obvody. To znamená, že senátoři by měli zastupovat přibližně stejné množství obyvatel, a to prostě v současné chvíli není a ten ústavní zákon to samozřejmě zakonzervuje v podobě, která to nebude nadále přinášet a respektovat. Na té pracovní skupině, jak bylo zmíněno, tak původně byla nanesena možnost, že by se to přepočítávalo například jednou za 12 let tak, aby nedocházelo k tomu, že někteří občané budou volit senátora každé dva roky a někteří jednou za 10 let, tak aby se obvody přepočítaly například vždy jednou za 12 let tak, aby se za tu dobu každý u těch voleb vystřídal právě dvakrát, pokud se tedy nepřestěhuje. Samozřejmě v tu chvíli má možnost volit víckrát S tím my nic neuděláme, nebo naopak méně krát. A to si myslím, že je cesta, kterou bychom se měli vydat, to znamená, aby ty senátní obvody byly pevnější, aby respektovaly strukturu krajů, respektovaly strukturu trojkových obcí tak, aby tam byla spádovost, aby tam byla souvislost, tak, aby ty celky, na které si voliči zvykají, aby měly nějakou vzájemnou škálovatelnost, aby do sebe vzájemně zapadaly.

To, že nyní máme prostě senátní obvody, které překračují hranice historických zemí a krajů, prostě nepovažuji za dobré a nepovažuji ani za dobré to konzervovat ústavním zákonem. Navíc to, že to zavedeme do ústavního zákona, tak se jeví pouze jako pokus, jak zabránit tomu přezkumu té rovnosti hlasovacího práva, a takto se podle mě opravdu legislativa, navíc ústavní, dělat nemá. Čili tolik krátce ode mě.

Jsem pro to, abychom to pustili do druhého čtení, a tam tu jednu část, která se týká senátních obvodů, velice pečlivě prodiskutovali a navrhoval bych její vypuštění.

Děkuji za pozornost.

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Právo na obranu se zbraní by mělo být v ústavě. Podpořil to senátní výbor Poslanci by mohli jednat o referendu. Hlasovat o odchodu z EU nepůjde Chceme více pravomocí, volá senátor Dienstbier Valachová jednala se Zemanem o možných změnách ústavy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.