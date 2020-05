Pikal (Piráti): Zabezpečení z hlediska tajných informací

reklama

Děkuji. Já bych se omluvil pradědovi Sněmovny, že jsem ho předběhl.

Základní pohled na tento návrh je takový, že je to skutečně mimořádné opatření, jak je vlastně definováno v bodu 2, protože základní obava je to, že by se neveřejnosti, nebo tohoto způsobu jednání, využívalo k tomu, aby se omezil například přístup veřejnosti, ať už reprezentované nějakým zájmovými organizacemi nebo médii na jednání výborů, což si myslím nikdo nepřejeme. A z toho potom vychází ten pozměňovací návrh, který načtu. Nicméně, jak říkám, za nás je to mimořádné opatření, které tady schvalujeme pro tuto mimořádnou situaci, která vypadá, že končí, nicméně všichni víme, že se může případně opakovat, ať už v blízké době nebo ve zbytku volebního období následujících dvou let třeba i z nějakých jiných důvodů. A v tomto pohledu to vnímám jako jakýsi pokusný krok a bude podle mě velice na zvážení příští Sněmovny v příštím volebním období na začátku jejího mandátu, jestli toto usnesení atrahuje mezi ta stálá, nebo jestli ho odloží a v případě, že bude potřebovat tuto situaci řešit znovu, tak třeba s novými zkušenostmi a novými znalostmi a technickými možnostmi přijme jiné přesnější usnesení, které bude třeba už ověřené - některé věci, které fungují a nefungují.

Zde bych se chtěl zastavit u tématu bezpečnosti, ať už bezpečnosti toho, jestli ten stream nebo to vysílání, které tam na té videokonferenci probíhá, je zabezpečeno z hlediska tajných informací, protože podle mě současný stav, který tady máme, nelze obecně považovat za dostatečně bezpečnostní z hlediska nakládání s utajenými materiály na výborech či vyšetřovacích komisích a jiných, které potom nakládají s bezpečnými informacemi.

Tam bych skutečně tento postup obecně nedoporučoval v této době... Tady je něčí zapomenutý telefon... Tolik k bezpečnosti.

A ještě je tady druhá otázka, a to je výkon mandátu osobně versus výkon mandátu osobní přítomností. To jsou samozřejmě dvě různé věci a já se nebráním tomu to obecně rozvolňovat, ale je třeba myslet na to, že ani když někoho vidíte ve webkameře, že tam nemusí být. To vám potvrdí možná někteří studenti, kteří v současné době absolvují vzdálenou výuku, že fotka, kterou přilepíte před kameru, je schopna to v pohodě nahradit a menší kvalitu zvuku potom můžete zaměnit hlas nebo něco podobného. Takže ani ta osobní přítomnost vlastně čistým zobrazením člověka není nějak úplně zajištěna, tudíž bych se potom, kdyby se tohle mělo aplikovat dlouhodobě a plně, tak je otázkou, aby součástí toho systému byl skutečně nějaký systém podepisování a dvojího ověřování přítomnosti a hlasování, pokud by se mělo přes něj nasazovat nějak masivně.

Jak už jsem zmiňoval, ta naše základní výhrada pro tu současnou aplikaci v tom, jak je to navrženo, ta veřejnost těch výborů, kde bych tedy chtěl představit pozměňovací návrh, tedy aby bod 4 zněl, na začátku jednání výboru prostřednictvím videokonference, nestanoví-li zákon o jednacím řádu jinak, se výbor může usnést, že schůze nebo její část je neveřejná. Veřejnost jednání lze zajišťovat zpravidla přímým obrazovým a zvukovým přenosem, popřípadě pořízením a zveřejněním záznamu, umožní-li to technické a organizační podmínky.

A chtěl bych tedy podotknout, že pokud bychom používali systém, jehož technické podmínky ani neumožňují pořizovat záznam, tak bychom asi měli volit nějaký jiný technický systém. Čili tolik ke mně. Jak říkám, za nás je to dočasné opatření, kterému rozumím, nicméně budu zcela chápat, pokud se do toho někomu nebude chtít, protože ostatně kolem těch videokonferenčních aplikací v poslední době, zejména ohledně třeba aplikace Zoom, která tady byla zmiňována, byla spousta bezpečnostních incidentů. Tolik ode mně. Děkuji.

