Piráti: Babišovo jízdné zdarma? Populismus za cenu přeplněných spojů a nedostatku peněz na dopravu

Piráti slevu považují za nesystémovou a hlavně nepromyšlenou. Nebyla totiž součástí návrhu státního rozpočtu. Kde chce tedy ministerstvo dopravy oněch 6 miliard vzít, se neví. Piráti navrhují místo skokových slev pro určité skupiny obyvatel, raději snížit nebo rovnou zrušit daň z jízdenek. Tím by se zlevnilo jízdné pro všechny. Další variantou je také zavedení daňových odpočtů na jízdné ve veřejné hromadné dopravě.

Státem dotované štědré slevy by podle Babiše mělo stanovovat nařízení vlády, nikoliv zákon. Očekávaný výpadek 6 miliard tedy nebude muset odsouhlasit parlament. Ačkoliv jde o výrazný zásah do rozpočtu ministerstva dopravy, během jeho sestavování před čtyřmi měsíci se o něm Andrej Babiš, ani nikdo z vlády, nezmínil. „Piráti tento krok považují za neuvážený způsob, jak nasbírat politické body. Investice do modernizace železniční I dálniční sítě zaostávají, na opravy silnic nejsou peníze. Teď chce ale vláda rozdávat miliardy ročně na slevách. Bohužel nic není zadarmo a ty peníze budou chybět,” upozorňuje na dopady slev David Witosz, pirátský garant pro oblast dopravy.

Jelikož bude stát cenu jízdného dorovnávat dopravcům do tzv. běžné ceny, není také jasné, jak chce vláda zamezit tomu, aby dopravci běžnou cenu jízdného uměle nenavyšovali a netěžili ze státních garancí doplatků. Dalším problém je riziko přetížení některých vlakových i autobusových spojení.

„Už dnes existuje řada spojů, které jsou chronicky přetížené. Vláda nemá v rukou žádné analýzy a nemůže s jistotou říci, o kolik procent díky slevám zejména pro studenty naroste počet cestujících na té či oné lince. Určitě to nebude rovnoměrné. Běžní cestující se tak mohou dočkat zdražení jízdného a ještě navíc snížení komfortu v přeplněných vlacích I autobusech,” upozorňuje na možné důsledky slev pirátský poslanec a místopředseda Podvýboru pro dopravu PS PČR Ondřej Polanský.

Dalším problémem, na který Piráti poukazují, je zahrnutí slev do systémů integrované dopravy. Ty většinou fungují tak, že zaplatíte měsíční paušál a pak už jezdíte po městě a okolí zdarma autobusy, tramvajemi, ale i příměstskými vlaky. “Hrozí nám pěkný tarifní zmatek. Vláda se o zakomponování slev do integrovaných systémů dopravy zmiňuje jen vágně a není vůbec jasné, jak konkrétně se to bude realizovat,” dodává David Witosz. Piráti proto přicházejí s vlastním návrhem. „My bychom šli cestou snížení daně na jízdné, z nynějších 15 % klidně až na nulu. Jednak je to administrativně nenáročné a spravedlivé pro všechny, jednak bychom se vyhnuli negativním dopadům, které na současný poměrně dobře fungující systém veřejné dopravy bude mít skokové snížení pro vybranou cílovou skupinu,” doplňuje Pirát Polanský.

