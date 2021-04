Piráti: Budeme hledat cestu k předčasným volbám tak, aby o nové vládě rozhodli občané

reklama

Vzhledem k dvěma lidským obětem na životech a miliardové škodě nelze podle Pirátů věc smést ze stolu s tím, že se jednalo o útok na zboží bulharského obchodníka. Piráti zopakovali, že se pokusí vyvolat předčasné volby, a tedy hledat cestu k rozpuštění Sněmovny.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4136 lidí

Dále se vyjádřili k jednání s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergrem o využití spolehlivějších PCR testů na školách, které umožní dřívější návrat žáků do škol. Připomněli také trvající uzavření maloobchodů, přestože vláda k němu nemá na základě pandemického zákona oprávnění.

„Piráti zásadně odmítají, aby Česká republika byla základnou ruských tajných služeb pro půlku Evropy. Rusko se zároveň musí zodpovídat za své činy. Chceme proto situaci dnes projednat na plénu Sněmovny a prosadit usnesení, která zavážou vládu k adekvátní reakci vůči Rusku a zajistí větší bezpečnost našich občanů. Žádáme, aby vláda usilovala o rovnocenné zastoupení v rámci diplomatických vztahů na obou ambasádách, které je férové. Pokud prošetření potvrdí, že je Rusko skutečně viníkem v kauze Vrbětic, vládu musí po Rusku vymáhat spravedlivou náhradu škod pro fyzické i právnické osoby. Dále chceme, aby vláda požádala o solidaritu a koordinovanou akci státy EU a NATO, požádala o projednání incidentu v Radě bezpečnosti OSN a požádala o svolání summitu EU. Je třeba také veřejnosti vysvětlit zamýšlenou cestu vicepremiéra Hamáčka do Moskvy, proto i náš poslanec Jan Lipavský ve Výbor pro obranu žádal zveřejnění relevantní dokumentace. Členové výboru ale tuto žádost zamítli,“ uvedl předseda Pirátů Bartoš na tiskové konferenci před pokračováním schůze Poslanecké sněmovny.

Piráti budou také nadále jednat o ukončení menšinové vlády Andreje Babiše, jak Bartoš dále uvedl: „Jednání poslaneckého klubu potvrdilo stanovisko, že se jako první krok se pokusíme vyvolat předčasné volby, a tedy hledat cestu k rozpuštění Sněmovny. A to hned poté, co bude schválen volební zákon. Podle nás je varianta předčasných voleb jediná správná, protože umožní voličům znovu rozdat politické karty, aniž by došlo k posílení vlivu Hradu. V tomto týdnu tedy chceme vyvolat jednání a oslovím jak vládní strany včetně premiéra Babiše, tak budeme pokračovat v jednání s opozicí a požádáme i o schůzku s prezidentem.“

Poslanec Lukáš Bartoň informoval o proběhlé schůzce s ministrem Arenbergerem, kde se řešily metody spolehlivého testování žáků a návrat do škol: „Už v březnu jsme předchozímu ministru zdravotnictví Janu Blatnému navrhovali využití spolehlivé metodou PCR, aby se ve školách nešířila epidemie. Na této metodě nadále trváme, protože antigenní testy nejsou dostatečně spolehlivé. Problémem však zůstávají finance a proto chceme, aby vláda začala PCR testy proplácet. Diskutovali jsme možnost PCR testování i po krajích, kde by to mohlo být podmínkou pro zavedení plně prezenční výuky. Tuto možnost přislíbil pan ministr Arenberger dál projednat. Zabývali jsme se také výhledem do budoucna, například pravidly pro organizované amatérské sportovní aktivity. Dobré a spolehlivé testování je pro další vývoj základ.“

Poslanec Mikuláš Ferjenčík dodal, že škody, které neflexibilní postup vlády způsobuje, jsou řádově vyšší než náklady na spolehlivé testy. Problémy také zůstávají kvůli pokračujícímu uzavření maloobchodů: „Dochází k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví se vymlouvá na nedostatek financí v řádu stovek milionů, ale stát přichází o mnohem víc prostředků z daní nebo z vyplácení ošetřovného. To dokazuje, jak je vládní politika při boji s epidemií roztříštěná. Ve stínu současných událostí nadále probíhá likvidace českého maloobchodu, který má smůlu, že v něm Andrej Babiš nepodniká. Epidemiologické důvody nenasvědčují tomu, že by se v malých obchodech nákaza šířila. Existuje navíc rozpor s pandemickým zákonem, který stanoví, že vláda smí maloobchod omezit. Vláda si slovo omezit vyložila jako zakázat, což je zcela nepřijatelné. Věříme, že správní soudy tuto věc napraví. Na jednání Sněmovny proto budu navrhovat bod konec likvidace českého maloobchodu, protože není možné, aby veškeré náklady opatření platil jeden segment, navíc ten, který epidemii nezpůsobil. Věc řeší jak náš expert na zdravotní právo Ondřej Dostál, tak i senátor Lukáš Wagenknecht.“

