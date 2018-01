Piráti: Černohorský byl zvolen předsedou vyšetřovací komise k OKD

V hlasování získal Černohorský 95 hlasů přítomných poslanců, protikandidátka Pavla Golasowská (KDU-ČSL) získala 49 hlasů. Komise se bude zabývat pochybeními zástupců státu a případnými dalšími nelegálními kroky v případě privatizování OKD. Komise má 9 členů, po jednom z každé parlamentní strany. Komise předloží svá zjištění Poslanecké sněmovně PČR do 9 měsíců od svého zřízení.

Parlament také hlasoval o předsedovi Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Navržený kandidát Zdeněk Ondráček (KSČM) v hlasování Sněmovny neuspěl.

„Jsme rádi, že člověk s takovou historií, jakou má Zdeněk Ondráček, nebyl zvolen do čela Komise pro kontrolu činnosti GIBS. Piráti nevylučují, že do další volby předsedy této komise nasadí vlastního kandidáta. Kdokoliv bude vhodnější než navrhovaný kandidát komunistů. Ten sice zkušenosti má, jenže z opačné strany, než by bylo vhodné,“ komentoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Chceme opravdu nezávislý NKÚ Peksa (Piráti): Svoboda je i o odpovědnosti Černohorský (Piráti): Průmyslová lobby už nemůže být nadřazena nad zdraví lidí Michálek (Piráti): Ze státního manažera státní firmy se stal vlastník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV