Piráti: Europoslanci podpořili iniciativu více než 1,6 milionu lidí

Europoslanci schválili rezoluci, která volá po zákazu klecových chovů do roku 2027. Komise by podle nich měla předložit změnu stávající legislativy a efektivně podpořit farmáře na cestě k transformaci.

Rezoluce se zabývá také problematikou importu - Evropská unie by tak v budoucnu mohla stejné podmínky požadovat i pro zboží, které se do Unie dováží. Právní úpravu by takovým pravidlům mohla dát například Všeobecná dohoda o clech a obchodu, která v minulosti pomohla v mezinárodním právu ukotvit také zákaz dovozu výrobků z tuleňů.

"Piráti zákaz klecových chovů dlouhodobě podporují a tento návrh samozřejmě vítáme. Zavírat zvířata na celý život do klece opravdu není chování hodno dnešní doby," komentuje rezoluci místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. "Naše politická skupina bojovala především za to, aby byl klecový chov zakázán výslovně, aby jazyk rezoluce neponechával prostor pro žádné výjimky. Zároveň pro nás bylo důležité, aby podmínky platily pro všechna hospodářská zvířata bez rozdílu," dodává Kolaja.

Pokud se mají farmáři ale novým podmínkám do roku 2027 přizpůsobit, musí Evropská unie lépe cílit fondy Společné zemědělské politiky. "Je málo věcí, ve kterých může jít Česko Evropě příkladem. Zákaz klecového chovu je jedna z nich a mám obrovskou radost, že se celá Evropa přidává. Teď je nutné hlavně menším zemědělcům pomoci, aby pro ně byl přechod co nejsnazší. K tomu účelu můžeme použít evropské peníze: a bude to investice jak do udržitelnější budoucnosti, tak do menšího utrpení zvířat. A to je v tomto případě to hlavní," říká pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Rezoluci komentuje i český pirátský poslanec Jan Pošvář, který pracoval na české verzi zákona pro zákaz klecových chovů slepic. Ten má v Česku taky skončit do roku 2027. “Potvrdilo se, že přijetí našeho návrhu na zákaz klecových chovů slepic v České republice odpovídá také vývoji v celé Evropě. Sami svým rozhodnutím přispíváme k racionálnímu uvažování v problematice klecových chovů. Ke zvířatům se nesmíme chovat jako k výrobním jednotkám,” říká Pošvář.

Návrh rezoluce vyšel z občanské iniciativy "End the Cage Age" (Konec doby klecové) která sesbírala přes 1,6 milionů podpisů. Konec doby klecové je tak třetí nejúspěšnější evropskou občanskou iniciativou co do počtu podpisů a zároveň vůbec jako první adresuje problematiku hospodářských zvířat. Iniciativa upozornila na to, že přes 300 milionů zvířat je každoročně drženo v klecích bez možnosti postavit se na vlastní nohy nebo roztáhnout křídla.

Zákaz klecových chovů ale nebude výhrou jenom pro samotná zvířata. "Farmáři tak nebudou muset čelit nerovné a neférové konkurenci na evropském trhu, kdy někdo podmínky dodržuje už teď, ale samozřejmě mu to činí mnohem vyšší náklady. V europarlamentním výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kde působím jako koordinátor naší politické skupiny, je důležité zaměřit se na strategii "Farm to Fork", tedy přeneseně "z farmy na talíř", která usiluje o zkrácení dodavatelských řetězců. To by povede nejen k lepším podmínkám pro zvířata, ale zároveň k větším ziskům pro samotné farmáře - a samozřejmě zdravějším potravinám pro občany," uzavírá europoslanec Kolaja.

